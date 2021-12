Nanas & Co sugiere planes ideales para disfrutar de la Navidad en familia Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:21 h (CET) Las vacaciones en familia son una ocasión fantástica para fortalecer lazos afectivos y vivir juntos nuevas experiencias. Hay una gran oferta de ocio y cultura y muchas posibilidades de viajar, solo hay que tener buenas ideas, escuchar a los hijos y encontrar un plan que guste a todos los miembros. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en el sector, sugiere nueve planes ideales para disfrutar de esta Navidad en familia Descubrir nuevos rincones en el lugar se reside. Es una actividad perfecta para cualquier día de la semana y un plan alternativo cuando otros se cancelan en el último minuto. Puede ser un parque un más distante al que se frecuenta de costumbre, otro barrio o un recorrido histórico. Si es una ciudad grande, se puede consultar la web oficial del ayuntamiento para informarse acerca de los lugares de interés. Algunas cooperativas de eventos ofrecen visitas guiadas y actividades dirigidas a los más pequeños.

Pasear por los mercadillos de Navidad. En estas fechas, las ciudades se llenan de mercadillos donde se puede encontrar desde los tradicionales productos navideños, como decoraciones y belenes,hasta juguetes, artículos de decoración, bisutería, moda puestos de comida. Es un plan ideal para sumergirse de lleno en el espíritu navideño y aprovechar para hacer algunas compras.

Hacer deporte en familia. Practicar ejercicio en familia no solo une a los miembros de la misma, sino que sirve de ejemplo para que los más pequeños lo incorporen en su vida de forma natural. Es una actividad ideal para la salud y una experiencia muy enriquecedora para todos. Patinar sobre hielo, esquiar, hacer caminatas y bailar son solo algunos ejemplos.

Cocinar un menú navideño saludable. Hacer recetas sanas y luego compartirlas alrededor de la mesa mientras se disfruta de una buena conversación, puede convertirse en un día diferente y entretenido con niños. Es un plan que puede hacerse con amigos y los más pequeños estarán encantados. Además, se les estará educando para que adquieran buenos hábitos y sepan escoger las mejores opciones para su salud.

Manualidades navideñas. Hacer adornos para casa es una actividad que, seguro, entretendrá y divertirá a los niños. Se puede comprar purpurina, espumillón, nieve artificial, cartulinas… las opciones son infinitas y los niños desarrollarán su ingenio y creatividad.

Unas vacaciones gastronómicas, para las familias más foodies. Unas vacaciones para cocinar y disfrutar de los placeres gastronómicos, son una buena oferta para toda la familia. Debido a la creciente demanda por una cocina auténtica y unos ingredientes frescos, las clases de cocina se están convirtiendo en algo en que los turistas empiezan a interesarse cada vez más en todo el mundo. Además, es un plan que puede hacerse en España y alrededor de todo el mundo, conociendo otras culturas.

Planes ECO-friendly. Una escapada al campo, cerca de la naturaleza, para pasar un fin de semana en familia puede ser una opción ideal. Este tipo de experiencias siempre son beneficiosas. Además, es la ocasión perfecta para desconectar y renovar energías. Cada vez son más, las familias que desean explorar la belleza natural del planeta durante sus vacaciones y elegir el turismo ECO. Además, una buena idea sería alojarse en una cabaña en los árboles, es el sueño de cualquier niño y una experiencia en la que disfrutar en plena naturaleza.

Planes culturales. La Navidad es un momento ideal para realizar escapadas en familia en las que los protagonistas sean los planes culturales. El objetivo es acercar la cultura a los niños de forma divertida y educativa. Hay multitud de actividades adaptadas según la franja de edad, desde visitar un museo, asistir a un musical, descubrir una exposición, hacer turismo, ver una obra de teatro…

Un viaje por Europa. Europa está llena de opciones para viajar con niños. La cercanía, seguridad y la posibilidad de hacer viajes más cortos son algunas de las ventajas que tiene elegir alguna región europea para un viaje en familia al extranjero. Además, toda la familia podrá descubrir cómo celebran la Navidad en otros países y conocer otras costumbres.

Acerca de Nanas & Co

Nanas & Co es una empresa de selección de personal de servicio doméstico, cuidado de niños y mayores, de ámbito nacional e internacional. Seleccionan la persona que mejor pueda ayudarte a cuidar de tus hijos o mayores, y/o realizar las tareas domésticas en cualquier parte del mundo.

Encontrar a la profesional ideal es posible, porque someten a sus cuidadoras a entrevistas detalladas que les permiten encontrar a la persona con más posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cada familia.

Profesionalizan los procesos de selección de personal de apoyo doméstico, extrapolando las metodologías y prácticas del headhunting que se aplican en el mundo empresarial.

Emplean un innovador sistema de referencias para que sus embajadoras de reclutamiento garanticen la máxima excelencia. El resultado final son familias contentas y satisfechas.

nanasandco.com

C/ General Pardiñas, 40

28001 Madrid

Nanas & Co Servicio Doméstico

@nanas.andco

