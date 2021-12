Sibari Republic presenta los productos que componen su exclusivo tratamiento facial para regalar en Navidad Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:29 h (CET) Sibari Republic es la marca de cosmecéutica del momento, creada por expertos científicos en el Parque Tecnológico de Álava. Su objetivo es cuidar la salud cutánea de las personas. Una minuciosa elección de los ingredientes, formulados en la concentración exacta, que dan como resultado 5 productos que conforman un tratamiento completo. El regalo perfecto para él y ella esta Navidad que, además, está al 30% de descuento en su tienda efímera de c/ Hermosilla, 29, Madrid Anti-pollution Cleansing Gel

Este anti-pollution Cleansing Gel está diseñado para limpiar eficazmente sin exfoliar la suciedad superficial y las células muertas de la piel. Sus ingredientes activos ayudan a mantener los poros despejados para una piel suave, libre de imperfecciones… y del odiado smog.

48,00€

Radiance Toner

Una piel fresca, limpia y suave. El sueño de cualquiera y el resultado de sumar Radiance Toner a la rutina de limpieza facial.

El tónico de Sibari Republic no solo elimina con suavidad impurezas, residuos y células muertas superficiales, sino que también equilibra los niveles de humedad naturales de la piel cerrando poros y preparando la piel para los tratamientos posteriores.

45,00€

Sérum Origin

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora.

115,00€

Anti-fatigue Eye Contour

El anti-fatigue Eye Contour ayuda a mejorar la textura de la piel haciendo que la delicada piel alrededor del ojo se vea más suave mientras mantiene la hidratación y elasticidad. Alivia la congestión y así crea una mirada juvenil, visiblemente más firme y fresca.

76,00€

Long-lasting hydration Calming Cream

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme.

Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada. Recomendado para hombres y mujeres.

84,00€

www.sibarirepublic.com

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex en el Centro Tecnológico de Álava. Formada por un equipo de científicos que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

La firma gracias a los procesos tecnológicos que utiliza ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos. Todos sus productos están elaborados con materias primas de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic garantizan efectos visibles de larga duración.

Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.