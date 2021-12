Limsama triunfa por la variedad de sus servicios Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:14 h (CET) El grupo Limsama se caracteriza por ofrecer una gran diversidad de servicios de limpieza en la provincia de Málaga y Madrid El grupo de empresas Limsama ofrece diferentes servicios, que engloban todas las necesidades auxiliares de limpieza y mantenimiento que una empresa puede necesitar resolver. Comenzaron como empresa de limpieza, hace ya más de 20 años, teniendo siempre en mente que su diferenciación respecto a las empresas de la competencia era seguir una política de superación, formación y mejora continua, lo que les ha llevado a seguir creciendo y ampliando sus servicios manteniendo su calidad y siendo líderes en todo los nuevos retos que se proponen.

Cuentan con todos los certificados oficiales de calidad como empresa de limpieza y desinfección, lo que verifica que son unos profesionales que están en constante evolución desarrollando nuevas técnicas para mejorar su calidad y conseguir aportar confianza entre sus clientes, son muchos los clientes que ya han probado sus servicios y afirman haber recibido un gran servicio y lo recomiendan.

Además, aunque en un inicio ofrecían sus servicios por Málaga y todas su provincia, han continuado expandiéndose, y ahora también se pueden encontrar en la provincia de Madrid.

¿Qué servicios ofrecen?

El grupo de empresas Limsama, se compone principalmente de dos ámbitos diferenciados por sus principales funciones, que son: El grupo de climatización y energía solar y su grupo principal, de limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares, dentro de este grupo, las empresas o comunidades, podrán encontrar todos los servicios que pueden llegar a necesitar en cualquier momento para su mantenimiento, además de limpieza, como por ejemplo: pintura, tratamiento de suelos, reformas, trabajos verticales, servicios auxiliares etc.

Dentro de sus servicios de mantenimiento y limpieza se encuentran también multitud de servicios como la limpieza de toldos, de cristales, fachadas, desinfecciones etc. y ofrecen todos estos servicios tanto a oficinas e industrias como a concesionarios, hospitales, centros comerciales, comunidades o en eventos. Dentro de las comunidades se encargan de las piscinas, jardines, garajes etc. Y todo esto se puede complementar con sus servicios auxiliares de conserjería, socorrismo o jardinería.

En lo que a limpieza y mantenimiento se refiere, si necesitas algún servicio por especial que sea, esta empresa puede ofrecértelo.

