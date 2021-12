Los juegos de móvil más populares en 2021 según el estudio de Uptodown Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET) El market independiente de aplicaciones, Uptodown, hace público un análisis basado en sus datos de tráfico, señalando los juegos de móvil más populares en 2021 en todo el mundo. El género "Battle Royale" es el más demandado internacionalmente por los jugadores de móvil: PUBG Mobile y Free Fire se coronan como los reyes absolutos en Android. Tencent y Supercell son las corporaciones con más juegos en el top 30 mundial El store independiente de apps Uptodown presenta su informe anual de descargas de videojuegos Android que evidencia las tendencias mundiales en juegos para móvil. La plataforma internacional, con sede en Málaga, coteja los datos operativos que arrojan sus 130 millones de usuarios activos en todo el mundo, accediendo a las más de 3.8 millones de Apps en su catálogo.

El análisis de Uptodown analiza los datos obtenidos entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año, examinando los más de 2.500 millones de descargas (2.505.132.846 concretamente) realizadas en este market independiente en este periodo: una de cada cuatro de estas descargas corresponde a un videojuego para Android.

El reporte muestra como PUBG Mobile, Free Fire y Fortnite, todos del género Battle Royal, son los juegos más populares del mundo en los dispositivos Android. El más jugado, PUBG Mobile, tiene hasta seis versiones diferentes, dependiendo del origen regional y la exigencia en cuanto a especificaciones técnicas del terminal con que se juegue, lo que ha favorecido su expansión mundial. Precisamente este juego da una pista sobre dos aspectos clave para el éxito en lo que a juegos de móvil se refiere:

Los juegos más populares y demandados del mundo son gratuitos, pero no sólo su coste inicial es vital en relación a su éxito: en países de crecimiento tecnológico emergente, las especificaciones técnicas asequibles de los juegos, adaptados a móviles de gama media-baja son fundamentales para su éxito.

PUBG Mobile, el rey del juego en Android

Las distintas versiones del shooter multijugador de Tencent suman 150 millones de descargas en Uptodown solo en 2021 (150.529.944). El histórico acumulado de descargas en Uptodown de las distintas versiones de PUBG Mobile suma ya más de 500 millones. Una de las claves del juego es su multiplicidad de versiones, con adaptaciones regionales y variedad de especificaciones que le permiten adaptarse a diferentes gamas de terminal. China es actualmente el principal mercado mundial de PUBG Mobile, seguido de Estados Unidos y Japón.

El género Battle Royale triunfa sobre los demás

Free Fire es el segundo título más popular, cuyo tráfico está basculando actualmente hacia Free Fire Max, la nueva versión del mismo juego con mejores gráficos (ambas versiones suman 43,6 millones de descargas en Uptodown en 2021) y es seguido por Fortnite, el lanzamiento de Epic Games en su versión para Android, con algo más de 16 millones de descargas.

La vitalidad de juegos muy longevos

Los siguientes nombres en la lista de los más descargados, si bien son juegos de temática más variada, coinciden en ser títulos que llevan en el mercado varios años.

Así, Gacha life, un juego “casual” de rol dirigido a un público más infantil, en el que los usuarios crean personajes tipo anime para interactuar con ellos en diferentes escenarios y minijuegos, suma casi 14 millones y medio de descargas. El título está disponible desde 2018.

Del mismo año es el siguiente juego más jugado, con casi 12 millones de descargas a nivel mundial: Brawl Stars, un multijugador en línea freemium, desarrollado por Supercell.

Subway Surfers, con 10,8 millones de descargas, mantiene su atractivo y su nivel de descargas. El videojuego de plataformas para móviles codesarrollado por Kiloo, ​ una empresa privada con sede en Dinamarca y SYBO Games en el que el protagonista debe escapar del inspector del suburbano es​ un clásico cuya primera versión data de 2012.

Clash of Clans también conocido como CoC, es otro éxito de Supercell. Este título de estrategia y construcción de aldeas en línea, lanzado también en 2012, ha tenido este año casi 9 millones de descargas en Uptodown..

Among Us, videojuego de género party y multijugador en línea desarrollado por la compañía estadounidense InnerSloth y lanzado en 2018, ha sido descargado casi 8 millones de veces en Uptodown este año.

Tencent y Supercell, los reyes del desarrollo para Android

Los datos de Uptodown evidencian que en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles, el trono se reparte entre la corporación china Tencent (con 6 títulos en el top 30 de descargas anuales) y la finlandesa Supercell, con 4. Garena -gracias al éxito de Free Fire- y Epic Games -con Fortnite- son las dos firmas que les siguen en volumen de descargas de juegos móviles, según este estudio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los perfiles mejor pagados de los sectores Construcción e Inmobiliaria, y Energía en España en 2021 La saga del Diario de Greg, la lectura favorita de los niños españoles en 2021 según Leoteca Blow Dry Bar comparte las claves para saber diferenciar una verdadera peluquería orgánica Ovoclinic e INVO Bioscience firman un acuerdo exclusivo para ofrecer INVOcell en España El prestigioso odontólogo Iván Malagón saca su propia línea de alta joyería