Neolith, protagonista de lujo en la noche con más Estrellas de Valencia

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:00 h (CET) Noche de alegría y estrellas en la Gala de la Guía MICHELIN España y Portugal 2022 que tuvo lugar la noche del martes en Valencia, donde se concedieron 31 Estrellas a restaurantes españoles y portugueses en una gala patrocinada por Neolith, el aliado perfecto en las cocinas de los grandes chefs del mundo Neolith sumó 9 Estrellas, dado que cinco de los restaurantes que recibieron o mantuvieron sus Estrellas, visten sus cocinas u otras zonas de uso o trabajo con Neolith: Celler de Can Roca, que mantiene sus 3*, ABaC, de Jordi Cruz, que también conserva sus 3*, al igual que Azurmendi de Eneko Atxa, Smoked Room, de Dani García, con 2*, y Atempo en Barcelona que sumó su primera Estrella, donde Neolith viste orgulloso toda la zona de la pastelería y encimeras de sala y baños.

A la Gala, presentada magistralmente por la actriz alicantina Ana Milán, asistieron las máximas autoridades de la Comunidad Valenciana, destacando su Presidente, Ximo Puig, “la calidad y la innovación de la gastronomía valenciana”, siendo ésta la Comunidad que más Estrellas ha obtenido, y por tanto tiene, de España, coincidiendo con la tierra en la que se encuentra también la sede y planta de Neolith, localizada en la provincia de Castellón. También asistió a la Gala de entrega José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, quien destacó que “es un orgullo para nosotros apoyar el talento gastronómico en un espacio donde Neolith tiene tanto protagonismo, y que al igual que los mejores chefs y que en la cocina creativa, no paramos de innovar y de crear a partir de las nuevas tendencias, de combinar y de fusionar lo mejor de los distintos mundos para crear algo realmente excepcional”.

Los Chefs de la Gala

Este equipo gastronómico de primer nivel, coordinado por Quique Dacosta, del restaurante homónimo en Dénia (***), Alicante, estuvo formado por Ricard Camarena, Restaurante Ricard Camarena (**) y Estrella Verde, de Valencia; Luis Valls, El Poblet (**), de Valencia; Alberto Ferruz, BonAmb (**), de Jávea-Alicante; Kiko Moya, L’Escaleta (**), de Cocentaina-Alicante; Begoña Rodrigo, La Salita (*), de Valencia; Susi Díaz, La Finca (*), de Elche-Alicante; Raúl Resino, Rte. Raúl Resino (*), de Benicarló-Castellón; y Miguel Barrera, Cal Paradis (*), de Vall D’Alba-Castellón.

En la cocina de las Estrellas Michelin

Neolith, líder global en piedra sinterizada, es la marca elegida en numerosos restaurantes con Estrella MICHELIN por chefs como Joan Roca, quien asegura que “Neolith es un material de confianza, y una marca comprometida con la excelencia en todos los detalles y con una conciencia social sin rival”. Por su parte, Jordi Cruz defiende que “Neolith es innovación, a la vez que tiene una estética que representa una piedra natural maravillosa que a mí me encanta. Como tiene todas esas virtudes con las cuales nos reflejamos, es un material que nos parece súper cómodo y con el que estamos muy satisfechos”.

Sostenibilidad

La sostenibilidad estuvo presente de manera especial en la Gala y para ello se adoptaron una serie de medidas, tanto logísticas como organizativas, para reducir el impacto ambiental del evento. Además, en este sentido, MICHELIN ha otorgado la Estrella Verde al Celler de Can Roca, entre otros, por estar a la vanguardia de la gastronomía sostenible. Con este distintivo en forma de hoja, que evoca la naturaleza, MICHELIN materializa su compromiso con la sostenibilidad en el campo gastronómico.

Por su parte, Neolith se enorgullece de haber sido la primera empresa de la categoría en convertirse en carbon neutral, trabajando decididamente a seguir siendo la superficie más ecológica y segura, al mismo tiempo que apoya firmemente una economía circular. Por ello Neolith está fortaleciendo día a día sus programas de innovación y sostenibilidad de sus productos, como muestra su reciente nueva tecnología NeolEAT y formulación 90R.

Guía MICHELIN 2022 España y Portugal

Dada la vinculación de Neolith con la Alta Gastronomía y el peso en esta edición de España y Portugal, MICHELIN ha personalizado unas Guías con las que obsequiar a Neolith, donde se incluyen los restaurantes galardonados, construyendo sobre el fuerte vínculo que sustenta a ambas marcas. Esta selección incluye las famosas Estrellas MICHELIN, el Bib Gourmand, una distinción que se está viendo constantemente revalorizada, y la Estrella Verde, que destaca los locales particularmente comprometidos con la gastronomía sostenible. Esta edición cuenta con alrededor de 1.400 restaurantes.

