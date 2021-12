ASPY entrega un millón de mascarillas a Médicos del Mundo Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 16:32 h (CET) Tras el Xcellens Solidario, la ONG recibe ahora esta donación de ASPY. Se suma a la campaña "mascarillas solidarias" iniciada por la firma ASPY ha donado un millón de mascarillas a Médicos del Mundo. Tras la reciente concesión de su premio Xcellens Solidario a esta entidad del tercer sector, ASPY ha hecho entrega de este material tan necesario para el día a día de los profesionales de la ONG.

Además, la compañía de prevención de riesgos laborales ha iniciado la campaña ‘Mascarillas Solidarias’ también destinada a recaudar fondos para esta entidad. ASPY ha puesto a la venta cajas de 50 mascarillas quirúrgicas con un precio de 5€, con el compromiso de donar un euro de cada caja a la ONG internacional.

La caja de mascarillas solidarias de ASPY contiene 50 unidades de mascarillas quirúrgicas desechables Tipo II y un tarjetón con un mensaje de agradecimiento al cliente por la realización de esta compra solidaria. Pueden adquirirse a través de la tienda online de ASPY, en los puntos de venta físicos de las delegaciones ASPY y a través de los canales habituales de contacto que tiene abiertos con sus clientes, como los técnicos, formadores y directores de delegación.

Junto a la compra, ASPY anima a sus clientes y a todos los posibles compradores a realizar un pequeño gesto de cooperación con Médicos del Mundo: “Queremos que piensen que a la vez que protegen su salud están protegiendo la de muchas otras personas que se encuentran en situaciones difíciles, tanto en España como en otros 20 países del mundo porque, como ha puesto de manifiesto la pandemia, la salud es un bien a proteger de forma global”, comenta Sara Sánchez, directora general de ASPY Prevención.

Desde Médicos del Mundo declaran “nos sentimos enormemente agradecidos a ASPY por esta colaboración solidaria, que nos va a permitir seguir trabajando para mejorar la salud de las personas, especialmente las más vulnerables, propósito común para ambas organizaciones. Que existan empresas tan comprometidas con la sociedad, nos llena de esperanza” comenta Susana Atienza, Directora de Marketing y Captación de Fondos de la ONG.

ASPY ha manifestado su deseo de establecer vías de colaboración continuada con la asociación Médicos del Mundo por tratarse de una entidad directamente ligada a su ámbito de actuación: la salud. “Valoramos su trabajo para cuidar la salud de personas vulnerables, excluidas socialmente, o víctimas de catástrofes, hambrunas, conflictos armados, etc; ya que a menudo olvidamos que una buena parte de la población mundial ni siquiera cuenta con una mínima atención médica”, afirma la directora general de ASPY.

Con esta acción ASPY también busca recordar a sus clientes que las restricciones continúan y que deben seguir protegiéndose frente al COVID- 19, “hemos avanzado mucho, pero no queremos que nuestros clientes olviden la importancia de contar con mascarillas protectoras en sus empresas, especialmente mientras duren las restricciones”, comenta Imma Brugués, directora técnica de ASPY.

Sobre ASPY

ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Su equipo compuesto por más de 1400 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Más allá de la prevención de riesgos laborales su objetivo es el de mejorar el cuidado de las personas y de las organizaciones. Su incorporación a Atrys le permite actualizar el concepto de medicina preventiva, ampliando la oferta de servicios tanto en ASPY Prevención destinada a la salud laboral, como en ASPY Salud orientada a la salud privada.

Sobre Atrys

Atrys Health (BME:ATRY), fundada en 2015, es una multinacional española que brinda servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión. Pionera en los ámbitos de la telemedicina y de la radioterapia de última generación. La compañía integra a un equipo de más de 2000 profesionales, está presente en España y Latinoamérica. Atrys estructura su actividad en torno a cinco unidades de negocio: telemedicina, oncología, patología, prevención y big data. A través de estas, lleva a cabo tratamientos de radioterapia convencional y avanzada, realiza pruebas diagnósticas en su propia red de laboratorios, analiza de forma telemática pruebas de radiología, cardiología, oftalmología y dermatología, y presta servicios de smart y big data y de gestión de datos al sector salud. La compañía cotiza en el BME Growth (BME) desde 2016 y forma parte del índice IBEX MAB ® 15.

