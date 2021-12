Acceder a la información de los ficheros de morosos al instante es posible gracias a la alianza entre iMorosity y ASNEF Equifax Emprendedores de Hoy

En España, a las personas morosas no se les facilita el acceso a asistencias financieras futuras. Debido a esto, toda empresa y persona jurídica debe evitar estar en la lista de morosos ASNEF, ya que un solo retraso de una cuota ya provoca una mala reputación crediticia.

De esta manera, se forma un círculo vicioso,debido a que las personas con deuda no pueden acceder a financiaciones de entidades tradicionales para subsanarla por formar parte de un fichero de morosos, del cual únicamente se puede salir al cumplir con sus retrasos, pagando préstamos con intereses muy elevados y haciendo más grandes las deudas.

En este sentido, iMorosity ofrece solucionar la situación en los ficheros morosos de particulares y empresas por medio de su asociación con ASNEF Equifax, el registro de morosos en ASNEF que incluye a las personas que se han retrasado en los servicios básicos, como luz, gas o la factura telefónica.

Salir de ASNEF pagando y sin pagar La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF) es una base de datos gestionada por Equifax. Su misión es ofrecer información de solvencia de personas físicas y jurídicas a miembros de la asociación. Así, las empresas pueden conocer la solvencia de sus clientes para brindarles facilidades en sus servicios o negarlos.

Equifax, por su parte, es una empresa norteamericana especializada en gestión de datos de impagos y morosidad. Su filial en España, Equifax Ibérica, registra a morosos con deudas superiores a 50 euros, en caso de particulares, y 300 euros, para empresas.

El único medio para salir del fichero de morosos de ASNEF es pagando la deuda. Sin embargo, existe la posibilidad de lograr una solución sin efectuar pago alguno. Este tipo de salidas se logran solo en casos de urgencia, cuando toda entidad niega financiaciones a una persona o empresa y estas últimas solicitan su baja cautelar.

Cuando se opta por esta opción, lo más recomendable es obtener asistencia de especialistas en la materia, como la que ofrecen los asesores de iMorosity.

Una labor inmediata y eficaz iMorosity ofrece el servicio de solicitar los informes de solvencia a los ficheros morosos por sus clientes de forma gratuita.

Con la alianza hecha con ASNEF Equifax, iMorosity garantiza la inmediatez del servicio. Los ciudadanos ya no tendrán que esperar hasta 30 días, en el peor de los casos, para recibir su información de los ficheros. Gracias a esta asociación de iMorosity con Equifax, este tiempo quedará reducido a pocos minutos.

Así, esta se posiciona como una de las empresas líderes de soluciones en ficheros de morosos al ser una de las primeras entidades en España en lograr esta asociación, gracias a la gestión de su fundador, Mario Mazaira García, de su co-CEO, Gorka Barrenetxea Cajigas, y de Javier del Palacio Marcos. Así, las personas y empresas que tenían deudas pendientes podrán acceder a créditos financieros sin ningún tipo de problema.

