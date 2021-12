AkiWiFi y Cambium Networks despliegan en Castellón la primera red de fibra inalámbrica con velocidad de Gigabit Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 14:17 h (CET) El operador de redes inalámbricas AkiWiFI y Cambium Networks han sido pioneros en el despliegue en España de la primera red de fibra inalámbrica que ofrece un ancho de banda de hasta 1 Gigabit. La red se ha desplegado en el polígono industrial de Valld´alba (Castellón) y dará servicio a un total de 20 empresas que, hasta ahora, accedían a Internet a través de costosos radioenlaces de 20, 30 o 50 megas, como mucho En el despliegue, realizado en una semana, AkiWiFi ha utilizado la tecnología Multi Gigabit Wireless de Cambium Networks, utilizando la banda de 60GHz, llevando a estas empresas velocidades similares a las de la fibra terrestre (100, 300, 500… Mb hasta un 1Giga) a través de conexiones inalámbricas, sin la necesidad de realizar un despliegue cableado terrestre.

“La empresas de este polígono, que ocupa 2.000.000 de metros cuadrados, tienen unas grandes parcelas y por la distancia y el número de clientes no son comercialmente interesantes para los operadores de fibra y terrestre”, explica Fernando Grande, responsable comercial del proyecto de AkiWiFi. “Y de alguna manera estaban condenadas a tener un conexión de muy baja calidad, un problema que se replica más a menudo de lo que se cree, sin necesidad de estar en la España vaciada”, añade Fernando Grande. En 1 km de cableado de fibra óptica en una ciudad puedes meter 500 clientes o más y en la misma distancia en un polígono a lo mejor puedes tener 4 clientes potenciales. Es una cuestión de rentabilidad y a nadie le sale rentable desplegar fibra óptica en un polígono que esté disperso”.

El proyecto quiere dar servicio a las 20 empresas del polígono “y lo podemos hacer porque la inversiones necesaria con fibra aérea es 50 veces menor que la que requeriría la fibra óptica, ofreciendo una velocidades de acceso similares y en un plazo de una semana”, indica Fernando Grande.

El piloto, que ha durado dos meses y en el que se ha verificado y testeado toda la infraestructura, se ofrecieron velocidades de 200 megas y actualmente la conexión habitual es de 300 Megas. “Si alguien quisiera 1 Giga se lo daríamos, pero hoy por hoy no es necesario, ninguna de las empresas monitorizadas ha llegado a superar los 200 megas en los momentos de mayor pico de consumo”.

El punto de fibra terrestre está a 1km y medio del polígono, en el pueblo de Valld´alba, donde se ha ubicado la troncal de AkiWiFi, conectada al polígono con un sistema punto a multipunto de 500 Megas y, desde éste, a las antenas de las empresas. “Además de su capacidad, los sistemas de Gigabit de Cambium sobre la banda de 60 GHz no están licenciados, lo que reduce su coste”, añade el responsable comercial del proyecto.

Para Javier Gómez, director de Cambium Networks para Iberia y Mediterráneo, “este proyecto abre una nueva era en la conectividad en España. Ofrecer velocidades de hasta Gigabit impulsa un nuevo paradigma en la digitalización de nuestro país. La fibra inalámbrica es la única opción para disfrutar de un acceso a Internet de calidad en muchas zonas de España y no sólo en la España vaciada”. Según Gómez, la rentabilidad limita los despliegues de fibra óptica y de 5G, que se concentran en las zonas más pobladas. “La conectividad inalámbrica – señala- tiene unos costes de despliegue, como mínimo, 50 veces inferiores a los de la fibra lo que aumenta el umbral de rentabilidad de los operadores inalámbricos, que llegarán donde no llegará nunca la fibra óptica, Igualmente estas soluciones son perfectamente factibles para atacar proyectos bajo el paraguas de financiaciones Europeas y Locales por el gran ancho de banda que ofrecen”.

