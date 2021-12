Los consejos de Cocinatics para encontrar uno de los mejores robots de cocina estas Navidades Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 12:35 h (CET)

El ritmo frenético y los nuevos estilos de vida han influenciado en los hábitos de la sociedad. Un ejemplo de electrodoméstico que no ha dejado de ganar popularidad en los últimos años, gracias a sus prestaciones y versatilidad, es el robot de cocina.

Por ello, estos asistentes inteligentes aspiran a ser el regalo perfecto de Navidad. Desde el portal de recomendaciones especializado en equipamiento de cocina, Cocinatics, los profesionales destacan que la relevancia de estos equipos en el día a día de las personas se basa en la optimización del tiempo y la calidad que proporcionan a los usuarios, ya que permiten todo tipo de técnicas de cocinado en tiempo récord, entre ellas: guisar, cocinar al vapor, hornear, moler, picar, batir, exprimir o amasar.

Equipos profesionales de cocina en el hogar a medida según las necesidades de cada familia En una era donde la inteligencia artificial se encuentra a la vanguardia del desarrollo de nuevas soluciones, el “chef robot” doméstico es un electrodoméstico que deja huella en los hábitos de consumo del siglo XXI.

Actualmente, el concepto de cocina incluye equipos avanzados en tecnología, como es el robot de cocina, además de los tradicionales, como es el caso de la nevera o el microondas.

Cocinatics se refiere a los robots de cocina como “uno de esos productos que siempre quieres tener en casa” y especifica que esta necesidad incrementa en familias numerosas o que cuenten con poco tiempo, dado que estos productos funcionan de forma semiautomática, proporcionando gran libertad al usuario. Además, el éxito de estos equipos ha incentivado el desarrollo de nuevos modelos por parte de las marcas para crear soluciones que se ajusten a las necesidades de cada usuario: desde modelos sencillos, hasta robots equipados con un amplio abanico de programas para deleitar cualquier gastronomía.

Robots de cocina recomendados en la actualidad por los usuarios Los modelos de robots de cocina que existen en el mercado tienen funciones específicas y existen diferencias entre ellos, como el precio o el público al que están dirigidos.

Según los expertos, antes de elegir el robot de cocina idóneo es importante conocer el número de comensales que deberá servir el equipo y las características que este debe cumplir.

Cocinatics destaca en su blog los que considera como algunos de los mejores robots de cocina en relación calidad-precio del 2021. Uno de los equipos destacados es el robot Cecotec Mambo 7090, con pantalla táctil y hasta 23 funciones para procesar todo tipo de alimentos. Otro modelo destacado es el Taurus Mycook One, un superchef con 7.400 recetas gratuitas, multifunción que cocina por inducción y que sustituye a todos los electrodomésticos de cocina en uno. Por otro lado, el Moulinex MK812121 destaca por ser multifunción práctico y robusto, de precio económico y programable de hasta 24 horas.

Pensando en los regalos de Navidad, han tenido una especial acogida los tres modelos antes descritos precisamente por sus capacidades, según precisa Business Insider. Otros espacios económicos y de tecnología también elogian el desempeño en ventas de los modelos Newcook, Ikohs Chefbot Compact y Russell Hobbs.

Para los amantes de la cocina en casa, los robots de cocina son el aliado perfecto. Desde Cocinatics, que se definen como fans de la cocina en casa, ofrecen recomendaciones acerca de los modelos más útiles en equipamiento de cocina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.