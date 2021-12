Nace el Instituto Valenciano de Lipedema IVALI Emprendedores de Hoy

El Lipedema es una patología poco conocida mundialmente que, sin embargo, afecta a más de 1 de cada 10 mujeres. En 2018, esta fue reconocida por la OMS como una enfermedad, actualmente no tiene cura, pero sí puede tratarse para mejorar los síntomas y ralentizar su progresión.

Para tratar el Lipedema, es necesario acudir a especialistas como los que forman parte del Instituto Valenciano de Lipedema y abordarlo multidisciplinarmente.

En qué consiste el Lipedema El Lipedema es una enfermedad progresiva del tejido adiposo, en la cual aparece una acumulación anormal de grasa mayoritariamente en las extremidades inferiores (de cadera a tobillos) y en menor medida también en extremidades superiores (brazos), sin afectar a manos ni pies. Las personas que sufren esta patología presentan siluetas descompensadas, en las cuales los miembros afectados son más gruesos que el resto del cuerpo.

El origen del Lipedema es aún desconocido, aunque existe un componente de tipo genético y también hormonal, ya que suele manifestarse o agravarse en períodos de cambios hormonales como el embarazo, menopausia, pubertad o con la toma de píldora anticonceptiva.

Avanza la investigación y el tratamiento del Lipedema, gracias al Instituto Valenciano de Lipedema Se trata de una enfermedad que, por su descripción, puede llegar a confundirse con la celulitis u obesidad. Sin embargo, no son lo mismo. El Lipedema no mejora al tratarse con dieta o ejercicio. Si esta patología evoluciona, además de afectar en forma estética el cuerpo, produce síntomas como hipersensibilidad, dolor en los tejidos blandos y sensación de pesadez, fatiga y hormigueo.

En el Instituto Valenciano de Lipedema, cuentan con especialistas calificados para atender y mejorar esta enfermedad, ya que disponen de un equipo conformado por cirujanos plásticos, cirujano vascular, médicos especializados en el tratamiento no quirúrgico, fisioterapeutas, nutricionista y psicóloga, que podrán brindar una atención integral al paciente.

El tratamiento quirúrgico consiste en una liposucción específica para Lipedema, normalmente se utiliza la técnica WAL o ACualipo, ya que la presión del agua hace que las células de grasa se suelten con mayor facilidad, evitando de esta manera daños a los conductos y ganglios linfáticos durante el proceso de eliminación de la grasa.

El Instituto Valenciano de Lipedema está ubicado en el Hospital Fontana y está bajo la dirección del Dr. Alexo Carballeira. En el mismo, cuentan con las instalaciones y equipos especializados para tratar el Lipedema de forma integral. Para mayor información, se puede visitar su sitio web o contactar por correo, teléfono o redes sociales, además de visitarlos en su sede en Valencia, España.

