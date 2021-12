La naviera GNV confía sus campañas publicitarias a La Bendita Agencia en su regreso al mercado español Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 13:52 h (CET) La naviera italiana GNV, Grandi Navi Veloci, entra de nuevo en el mercado español para cubrir las rutas marítimas entre la península y las Islas Baleares. Y en este regreso, la compañía ha confiado en La Bendita Agencia para la creación y gestión de sus campañas publicitarias en nuestro país Su trayectoria en España no es nueva. Ya en 1998, inició sus rutas de enlace con conexiones entre Barcelona y Génova y, a partir de 2011, entre Barcelona y Tánger. Además, la empresa opera desde Italia a Francia, Marruecos, Túnez y Albania y, tras 12 años de ausencia, este verano empezó a cubrir la ruta del mercado marítimo regular de Baleares, con conexiones en ferry desde Barcelona y Valencia a Mallorca, Menorca e Ibiza. De esta manera, GNV entra en competencia en un mercado ocupado estas últimas décadas por Trasmediterránea y Balearia.

Las Islas Baleares son un destino estratégico para la compañía, no solo por su interés turístico, sino también por su relevancia para el sector del transporte de mercancías. Así, además del transporte de pasajeros, la compañía prevé transportar más de dos millones de metros lineales de carga cada año, por lo que esta ampliación de rutas con Baleares, también cuenta con una oferta dedicada al transporte de mercancías, que permitirá aumentar un 20% la capacidad logística marítima del mercado entre la Península y las Islas.

GNV, que forma parte del grupo MSC, es una de las mayores compañías de transporte marítimo y de cruceros del mundo y, con estas nuevas rutas, se ha convertido en una de las navieras más importantes del Mediterráneo con más de 26 rutas en siete países.

Para llevar a cabo esta estrategia de re-introducción de GNV en el mercado español, La Bendita Agencia tuvo que adaptar la campaña italiana “Navegamos para cada uno de vosotros” además de crear un plan de medios de lanzamiento, con una inversión muy concentrada en el mes de julio. En su campaña de verano 2021, se contó con un spot de TV en cadenas de Cataluña, uno de los principales mercados objetivo, además de la emisión de cuñas de radio y una campaña exterior en autobuses de Valencia y Barcelona. Igualmente, se hizo un circuito de spots en pantallas digitales de la red de metro en la ciudad Condal.

Meses después, la agencia diseñó una nueva campaña gráfica para dar a conocer el servicio de transporte de mercancías que ofrece GNV, dirigida específicamente a empresas que distribuyen sus productos entre las islas baleares y la península, publicada exclusivamente en prensa diaria de las Islas.

Recientemente, La Bendita Agencia creó la campaña para el lanzamiento de sus ofertas del próximo verano 2022, uno de los momentos de pre- reservas más importantes para todas las navieras. Esta última acción contó con la emisión de un nuevo spot de TV de 20 y 10 seg., además de la creación de una cuña de radio y nueva campaña de exterior en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona principalmente.

Como resultado de todas estas campañas, se ha conseguido un aumento importante del conocimiento de marca de GNV, uno de los principales objetivos establecidos, además de un elevado número de visitas a su página web y de contrataciones de las diferentes ofertas disponibles, alcanzando un alto índice de ocupación en todas sus rutas desde la península.

La Bendita Agencia es una agencia de publicidad que ofrece servicios de creatividad, estrategia y diseño a sus diferentes clientes, con una división especializada en la conceptualización y diseño de packaging, branding e identidad corporativa.

La Bendita Agencia forma parte de la estructura de empresas del Grupo ALTA COMUNICACIÓN, nacido a finales del 2012 fruto de la unión de La Bendita Agencia, agencia de publicidad de servicios plenos, especializada en clientes de gran consumo, y Punta Alta, agencia especializada en comunicación healthcare. Posteriormente, el grupo amplió su estructura con la creación de la agencia digital The Digital Adgency y la incorporación de Solsona Comunicación, una de las principales agencias independientes de Comunicación y Relaciones Públicas de España. En la actualidad, el Grupo está formado por cerca de 45 profesionales especialistas en distintas áreas de la comunicación.

Vídeos

Spot GNV



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.