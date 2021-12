Asesoría sobre la Ley de Prevención del Fraude Fiscal de la mano de MAX GESTION Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 11:50 h (CET)

Después de meses de debates, el congreso aprobó la nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal en España, la cual implica cambios en diversas normas fiscales tributarias. Este decreto tiene como finalidad implantar novedosas medidas que refuercen la lucha contra la elusión y la economía sumergida que llevan a cabo muchas compañías multinacionales del país.

Para comprender bien cómo funciona esta normativa, es muy importante asesorarse con un equipo de expertos en el sector y el despacho MAX GESTION es una de las mejores opciones. Este cuenta con una trayectoria de 30 años brindando a sus clientes la asesoría correcta en cuanto a la comprensión y ejecución de leyes fiscales.

En qué consiste la nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal La nueva legislación vigente tiene como propósito impulsar el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto en particulares como empresas, para así dejar de lado los abusos que se presentan en materia fiscal.

Dentro de la nueva ley, se contempla la limitación del pago en efectivo para cubrir determinadas actividades financieras. En el caso de operaciones en las que interviene un empresario o profesional, la cantidad de dinero ha sido reducida de los 2.500 a los 1.000 euros. Por otro lado, cuando la actividad económica la realiza un particular con domicilio fiscal fuera de España, se reducirá el pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros.

Asimismo, la nueva ley prohíbe las amnistías fiscales, de esta manera evitan que se cometan agravios contra los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. La normativa también implica al mercado financiero online, ya que establece nuevas obligaciones sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. Además, prohíbe la comercialización de softwares de doble uso y programas informáticos que ilícitamente atentan contra operaciones financieras de algunas compañías.

En materia de catastro, la ley de Prevención del Fraude Fiscal trae consigo una reforma que establece que, en el caso de los bienes inmuebles, el valor de referencia del catastro debe convertirse en la base imponible de los tributos patrimoniales. Esta medida señala explícitamente que el nuevo valor de un inmueble no puede superar el valor de referencia del mercado.

MAX GESTION cuenta con un equipo profesional que asesora en materia fiscal MAX GESTION es un despacho de economistas especializado en el asesoramiento contable, jurídico y fiscal, quienes con alto nivel de profesionalidad, ética y experiencia se dedican a aclarar todas las dudas referentes al ejercicio del derecho y leyes vigentes en el país.

Durante su trayectoria, la empresa ha atendido a una amplia cartera de clientes, asesorándoles en materia financiera. También preparan las obligaciones fiscales de sus clientes para que estén al día con los trámites financieros.

El equipo de especialista de MAX GESTION domina muy bien la nueva ley de Prevención del Fraude Fiscal, por lo cual están dispuestos a atender y asesorar a todo tipo de empresas que requieran apoyo profesional en este ámbito. De esta manera, este despacho se convierte en una alternativa muy recomendable para los que buscan un acompañamiento legal eficaz.

