Sofiane Bendjellal, la clave de la figura del influencer marketing para las empresas

jueves, 16 de diciembre de 2021, 11:05 h (CET)

Hoy en día, no existen a penas estrategias de promoción que no incluyan la figura del influencer marketing. La proyección de una marca a través de estas personas, que cuentan con muchos seguidores en las redes sociales es el marketing de influencers.

De esa manera se incrementa su alcance y se consigue notoriedad del producto. En la zona de Alicante, Sofiane Bendjellal encaja en el perfil de un líder de opinión para impulsar una marca. Nacido en 1996, este influencer se ha posicionado como uno de los creadores de contenidos más sólidos de España.

Un marca se ocupa de promocionar a otra marca Las colaboraciones de Sofiane Bendjellal con las marcas han marcado su trayectoria en los últimos años, proporcionándole una base sólida como generador de tendencias. Con un aumento de casi 30.000 seguidores en un corto periodo de tiempo, Bendjellal comenzó hace algunos años como coctelero en locales y pubs en la zona de Alicante, donde empezó a cimentar su fama como una persona profesional en lo que hacía. Su preparación y el dominio de cinco idiomas le abrieron las puertas a nuevos proyectos dentro de la publicidad.

Esta fama le permitió acceder a nuevos proyectos como la aparición en la radio Los 40 o colaboraciones con reconocidas marcas como McDonald’s, Dicora o Creditea. Por su relevancia, ha sido el primer influencer invitado a la primera noche del turismo en Alicante.

Nuevas marcas, nuevos proyectos El nivel de exposición que ha alcanzado este influencer ha motivado el llamado de varias empresas interesadas en sus servicios. Gracias a la confianza que trasmite y sus resultados, recientemente, Bendjellal ha hecho varias colaboraciones con la marca Swappie, una tienda que opera desde el 2016 en más de 15 países europeos y se dedica a la compra y venta de móviles reacondicionados de alta gama. Swappie se dedica a comprar iPhones de segunda mano, los repara para que funcionen como nuevos y los revende a precios muy asequibles. Además, todos los móviles de la empresa cuentan con una garantía de 24 meses y un plazo de 14 días de devolución. Asimismo, hanampliado el plazo de devoluciones hasta el 15 de enero del 2022.

El talento, carisma y responsabilidad de este influencerle han llevado a colaborar con marcas como Hawkers Perrier, Dicora Urban fit, Creditea, McDonald y Kemphor. Con su propia agencia de publicidad, Sofiane Bendjellal está en el top 10 de los influencers de Alicante.

