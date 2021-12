El 11º Congreso de Baile Social 2022 se celebra en Vizcaya del 25 al 27 marzo Emprendedores de Hoy

Una gran oportunidad para relacionarse con otras personas y lograr nuevas amistades es el baile. Esto se debe a que a través de la música y el ritmo, tanto hombres como mujeres pueden encontrar un punto en común. Asimismo, los amantes de esta disciplina suelen decir que bailar abre la mente y expande el alma.

En ese sentido, el 11º Congreso de Baile Social 2022 resulta un evento marcado en el calendario para todos los que amen esta actividad. Organizado por la Asociación de Bailes de Salón Dance GM, este congreso se celebra del 25 al 27 marzo en el Gran Hotel Liber & Spa de Noja y consiste en reunir a alumnos de distintas escuelas de Vizcaya y a todo aquel que quiera participar.

Un fin de semana con actividades y baile sin parar El punto de partida del 11º Congreso Baile Social 2022 es el viernes, cuando se inaugura el evento con una exquisita cena y una primera fiesta de baile. El sábado, después del desayuno en el hotel, comienzan las clases en tres salones distintos. Cada uno de los asistentes deberá elegir el que más le interese. El primer salón se enfoca en bailes de salón como las sevillanas, el segundo en bailes en línea como el country o cha cha cha y el tercero en bailes caribeños como la salsa o la bachata, entre otros.

Por la noche se realiza una fiesta de carnaval con concursos de disfraces y el domingo se proponen una gran variedad de talleres de baile para quienes busquen adentrarse en nuevos ritmos. También se presenta una opción turística basada en una excursión desde el hotel para conocer las playas y acantilados de Noja.

El 11º Congreso Baile Social 2022 celebrado del 25 al 27 marzo es accesible para todo el mundo, ya que el coste de las habitaciones es de 90 € por una noche por persona y de 135 euros las dos noches, con todo incluido. El hotel además ofrece un descuento especial de 50 % para quienes deseen realizar el circuito de spa.

Desde hace 11 años, Dance GM promueve el baile La Asociación de Bailes de Salón Dance GM está ubicada en Astrabudúa, que es un barrio del municipio de Erandio. Dan clases de bailes desde hace once años y el objetivo de la creación de la institución es fomentar los bailes de salón en niños y adultos. En la asociación se ofrecen diferentes talleres de baile (baile de salón, bachata y salsa, sevillanas, baile comercial niños), pero los bailes en línea son en lo que más destacan, sobre todo, el estilo “Country line dance” en el que son pioneros en Vizcaya.

El baile es una actividad que fomenta el ejercicio, promueve la socialización y genera felicidad en quienes lo practican, por lo que el 11º Congreso Baile Social 2022 organizado por la Asociación de Bailes de Salón Dance GM resulta un encuentro que todos los amantes del baile no se pueden perder.

