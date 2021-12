El 73% de los consumidores que planea utilizar criptomonedas lo hará entre seis meses y dos años Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 11:00 h (CET) El nuevo estudio de Capterra, la plataforma de opiniones de software, analiza el conocimiento, interés y uso de las criptomonedas en España El 89% de los usuarios de criptomonedas en España afirma que son ellos mismos quienes compran este producto y la gran mayoría lo suele hacer en plataformas de intercambio especializadas en criptomonedas como Binance o Kraken. Bitcoin, Ether y Cardano son las principales criptomonedas que ha comprado o considera comprar este segmento de encuestados.

Los datos son parte de una investigación realizada por la plataforma de opiniones Capterra que analiza el conocimiento, interés y uso de las criptomonedas en España.

Para recopilar los datos, Capterra ha realizado una encuesta online durante el mes de octubre de 2021 a 977 participantes en España, mayores de 18 años que conocen o están familiarizados con el concepto de criptomonedas.

El interés en el uso de criptomonedas ha aumentado durante la pandemia

Un 65% de los encuestados que usan o están planeando usar criptomonedas se interesaron en esta tecnología durante la pandemia. Los principales motivos que se indicaron son: en ese periodo había más personas comprándolas (32%); debido a las proyecciones positivas de una criptomoneda en concreto (29%) y porque en ese momento se tenía más tiempo para estudiar sobre ellas (23%).

Tendencias de criptomonedas en España

Más de la mitad de los usuarios de criptomonedas accede a sus wallets vía móvil o mediante navegador web.

Uno de los principales factores de atracción a la hora de invertir en criptomonedas es la obtención de beneficios a pesar del riesgo (51%) y la filosofía de un sistema descentralizado (47%).

Cabe resaltar que el 81% de los usuarios que compra criptomonedas destina hasta el 20% de sus ahorros en estas.

7 de cada 10 personas que planean comprar criptomonedas lo harán dentro de seis meses o dos años

El estudio pronostica un auge del uso de las criptomonedas en los próximos años. El 73% de los encuestados que planea comprar criptomonedas lo hará en el rango de seis meses a dos años. Mientras que un 19% lo hará en los próximos seis meses. Aun así un 23% de este grupo afirma que no sabe que moneda comprará.

El riesgo y la escasez de conocimiento influyen en la falta de interés y el no uso de criptomonedas

El 29 % de los encuestados no ha usado nunca las criptomonedas y tampoco planea hacerlo. Para este grupo, las principales razones argumentadas son la falta de conocimiento (49%), el riesgo (47%) y cuestiones de seguridad y confidencialidad de datos (28%).

