El tour virtual, la tecnología que permite viralizar un espacio turístico

jueves, 16 de diciembre de 2021, 11:17 h (CET)

La tecnología ha transformado todas las industrias existentes a día de hoy, y el turismo y los espacios culturales no son una excepción. Esto ha permitido la incorporación de nuevas técnicas de marketing para promocionar destinos. Entre las más innovadoras se encuentra la creación de un tour virtual a través de imágenes en 3D. Una de las agencias de marketing y publicidad dedicadas a esta nueva manera de dar a conocer los espacios es Martins Things, la cual invirtió en nuevas tecnologías para realizar escaneados de elevada definición que permiten potenciar el alcance de distintos destinos y locaciones. No se trata solo de fotografías sino de una técnica que permite una inmersión total.

Generar impacto en las ventas y reservas El tour virtual en 3D ofrece una experiencia realista e interactiva a través de la cual los visitantes pueden apreciar no solo las distintas partes de un espacio, sino también los objetos que hay en él. Se trata de una función particularmente atractiva para museos o locales donde se exhiben muestras artísticas y/o históricas. Además, al mostrar la exposición con todo detalle, esta alternativa genera más confianza a los clientes potenciales, lo cual incrementará las probabilidades de que estos se decidan a la hora de hacer una reserva.

Por otra parte, se trata de un contenido que multiplica entre 25 y 30 veces las visitas a un sitio web, lo que conlleva a un mayor impacto en las reservas y en la compra de los servicios o productos que se ofrecen. Al ser más atractivo que una foto común, genera más tráfico y, por lo tanto, un mejor posicionamiento en Google, lo que puede marcar una diferencia significativa con la competencia.

Otra de las grandes ventajas del tour virtual es que está disponible las 24 horas del día durante todo el año. A través de él, los usuarios pueden explorar las exposiciones desde cualquier parte del mundo. Asimismo, es totalmente accesible, ya que no es necesario instalar ningún tipo de aplicación para su visionado.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece un tour virtual de Martins Things? Cuando Martins Things elabora un tour virtual, el cliente pasa a ser dueño de las imágenes, por lo que puede incluirlas en el sitio web de la compañía o compartirlas por las redes sociales, con altas probabilidades de lograr la viralización. Se trata de un dispositivo sumamente atractivo para el que hay que invertir una sola vez y luego puede usarse en reiteradas ocasiones.

Para optimizar la difusión, el tour virtual se inserta en la función Street View de Google Maps, una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Así, el destino o negocio logra destacar entre la competencia de internet.

Los grandes resultados que ofrece esta tecnología ha llevado a iglesias, museos, exposiciones, hoteles y lugares turísticos a incorporar el tour virtual como parte de su estrategia de marketing. Como expertos en esta alternativa, el equipo de Martins Things ya ha ayudado a decenas de empresas a ofrecer contenido innovador para destacar tanto dentro como fuera del mundo digital.

