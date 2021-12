El mercado de la aromaterapia en España aumenta su tasa de crecimiento en 2021 Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 10:48 h (CET) España es uno de los países que ofrece más oportunidades para los proveedores de aceites esenciales, junto a Francia, Alemania, Países Bajos, según VOS Pure Essence Los aceites esenciales se han utilizado desde siempre pero es ahora cuando están despertando interés de forma notoria. Tal y como confirma el estudio de Data Bridge Market, esta tendencia en alza continuará. Para el 2024 se prevé que la tasa de crecimiento anual del mercado europeo sea del 9,5% llegando a tener un valor de 3.590 millones de dólares en 2027.

El impacto del COVID-19 en el mercado de los aceites esenciales

En los últimos años, dos nuevos escenarios se han abierto para la aromaterapia. El primero está relacionado con la salud mental. Según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vida de la aseguradora de salud Aegon, elaborado con la colaboración del Consejo General de la Psicología de España (COP), 7 de cada 10 españoles reconocen haber experimentado estrés en el último mes. Además, el 25 por ciento de los encuestados, presenta síntomas compatibles con alguna sintomatología ansiosa. La aromaterapia se ha convertido en una alternativa natural para aquellas personas que buscan un estilo de vida un vida más tranquilo y relajado.

El segundo escenario, y también el más reciente, es el que ha dibujado el Covid-19. Superada la etapa más crítica, se puede concluir que la pandemia ha impulsado la demanda de aceites esenciales debido a sus propiedades desinfectantes. Pero no solo eso. Hospitales como Colorado Children’s y Seattle Children’s están apostando por la aromaterapia como tratamiento para niños que perdieron el olfato por culpa del virus. Aunque es una terapia muy reciente, los profesionales médicos de estos centros han manifestado su interés en seguir investigando la efectividad de este entrenamiento olfativo.

Los consumidores buscan, cada vez más, empresas responsables

Por su parte, el consumidor es cada vez más exigente y responsable con el medio ambiente, lo que les lleva a elegir productos respetuosos con el entorno. Además, su prioridad es la de conocer el origen y los componentes del aceite que garanticen su efectividad.

Pero, ¿cómo saber si un aceite esencial cumple los estándares de calidad? Como explica Alejandro Tomás, CEO de VOS Pure Essence una compañía del grupo Ventós con más de 100 años de historia destilando sus propios aceites esenciales en España, es fácil reconocerlo: “es importante conocer la empresa y sus valores, revisar el etiquetado en busca del 100% puro y natural y el nombre INCI de la especie así como verificar si tienen productos con certificación ecológica y un precio acorde a la calidad del producto. El aceite esencial no debe incluir, pues, ningún aditivo, para conservar el extracto de planta más concentrado”.

Tomás asegura que “cada aceite debe tener un origen único porque son las características del terreno de cada plantación lo que favorece que tenga unos componentes adecuados”.

VOS Pure Essence ya ha dado un paso más para seguir creciendo en sintonía con el mercado. Por ello, en 2021 lanzaron su propia tienda online con el objetivo de ofrecer sus propias esencias a todo el mundo.

