Desembarca en España, PHUNK, el Hard Seltzer más cool pensado para el consumidor del sur de Europa

jueves, 16 de diciembre de 2021, 10:00 h (CET) Llega a España la única marca que cuenta con cuatro sabores diferentes para sorprender a todos los paladares: Lima/jengibre, Arándano, Mango y Cereza. Una receta original y auténtica confeccionada con ingredientes naturales, con muy pocas calorías, sin azúcar, pero conservando todo su sabor LLega a España, PHUNK, la nueva marca portuguesa de Hard Seltzer pensada para los consumidores del sur de Europa. De ahí, que sea denominada como la marca ibérica por excelencia de los Hard Seltzers.

PHUNK es fruto de una exhaustiva investigación para conocer los gustos de los consumidores del sur de Europa y crear así una fórmula única, genuina y artesanal.

Duarte Froes, CEO de PHUNK comenta que “el gusto del consumidor del sur de Europa no es tan dulce como, por ejemplo, el de los americanos (no podemos olvidar que es el país de la Coca-Cola de Cereza y del Mountain dew), o el de los ciudadanos de Europa del Este ya que es tienen un paladar mucho más plano. Por eso, el truco para conseguir la receta ideal ha sido en conseguir el mejor sabor sin añadir demasiado dulzor”.

PHUNK ya es un referente entre los consumidores en Portugal, país de origen y donde se llevó a cabo su lanzamiento en diciembre de 2020, consiguiendo, durante el COVID, ser un auténtico boom, agotando su primer lote durante el confinamiento.

Es ahora, cuando desembarca en España, para más tarde hacerlo en países como Italia, Grecia o Francia.

Este tipo de bebidas ya ha penetrado en el mercado de bebidas alcohólicas. Según un estudio realizado por Nielsen1, los Hard Seltzers se sitúan en el 10% de la cuota de mercado por detrás del vino, con un porcentaje del 15%.

Asimismo, los Hard Seltzers representaron el 8,3% del canal Off-premise de la cerveza 20202 en Estados Unidos. Los datos reflejan que desde el año 2018 ha crecido en un 7%, lo que significa un aumento muy significativo y en alza de este tipo de bebidas.

Con una receta única, original y artesanal, PHUNK está elaborada a base de ingredientes naturales, agua gasificada y cuenta con un 4,5% de alcohol (cuidadosamente destilado e incorporado dando como resultado un producto libre de impurezas y lleno de frescura).

Es el único Hard Seltzer que se presenta en cuatro sabores pensados para todos los gustos. Dos sabores ácidos: Lima/jengibre y Arándano y dos dulces: Mango y Cereza.

Además, solo cuenta con 26 kcal por 100ml, tiene cero azúcar y es apto para celiacos. Todos estos aspectos hacen que sea una bebida funcional y ligera, pero sin perder todo su sabor.

PHUNK es una bebida responsable con el Medio Ambiente, por eso, tantos sus latas como sus envases de cartón son 100% reciclables.

Por el momento, PHUNK se puede adquirir a través de su página web www.phunk.es y del servicio de Delivery Glovo (en Madrid y Barcelona), así como en Liberty Supper Club en Madrid.

Próximamente, se podrá encontrar en comercios y grandes superficies.

El precio de la lata es de 1,69 euros y se puede también comprar en pack de seis.

Web: www.phunk.es

Instagram: Phunk_es

