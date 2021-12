La importancia de cumplimentar correctamente el parte amistoso cuando hay un accidente

Un parte amistoso es un documento oficial en el que las partes involucradas en un accidente de tránsito relatan los hechos de mutuo acuerdo, describen los daños ocurridos en sus coches y comparten los datos personales. Es la manera más sencilla de solucionar un conflicto ocasionado por un siniestro vehicular.

Sin embargo, aunque exista una excelente disposición por parte de los protagonistas del evento, el documento debe rellenarse con sumo cuidado. Por eso, resulta interesante contar con el asesoramiento de un abogado de accidentes, como los profesionales de Legal Agora BCN.

La relevancia de realizar el parte amistoso tras un accidente de forma adecuada La firma Legal Agora BCN abogados accidentes nació en 1997 y, desde entonces, se ha especializado en la atención a víctimas de accidentes de tráfico. Durante su trayectoria, ha acompañado a centenares de personas en los trámites derivados de este tipo de acontecimientos. El bufete está en permanente sintonía con la actualización de las leyes relacionadas con estas situaciones.

Cuando no se cumplimenta correctamente el parte amistoso, quedan vacíos de información que pueden provocar que las empresas aseguradoras decidan no asumir los daños causados. Debido a esto, es muy importante ser cuidadoso con la información que se describe. Cada dato puede implicar la responsabilidad de alguna de las partes, que puede ser objeto de alguna sanción o demanda. Puede no ser una prueba definitiva, pero puede complicar un caso cuando se trata de resolver rápidamente una controversia.

Cómo realizar un parte amistoso Los expertos de Legal Agora BCN consideran que, para rellenar un parte amistoso, es necesario el asesoramiento por parte de un experto. Lo primero es acordar, con la contraparte, el relato que se ha de describir. Todos los involucrados deben estar de acuerdo, hasta en los más mínimos detalles y en la correcta interpretación de los mismos.

Las partes deben asegurarse de que todos los elementos de la planilla sean completamente legibles para las autoridades. Es importante aportar la mayor cantidad de datos posible, no ahorrar en detalles y ser muy descriptivo. Nunca debe faltar la información personal de los conductores y de sus respectivos permisos de conducir. También hay que incluir los nombres de las personas que hayan sufrido lesiones, por leves que estas sean.

Una vez completada la planilla del parte amistoso, cada uno de los conductores se queda con una copia. Con ella, los involucrados acudirán a sus respectivas empresas de seguros en un plazo que no debe superar los 7 días hábiles. La aseguradora del culpable deberá correr con los gastos de reparación de ambos vehículos. En todos los casos, asesorarse con abogados expertos como los de Legal Agora BCN garantizará que todo el trámite con la aseguradora se cumpla sin contratiempos.