Siglo XXI Azafatas proporciona promotores campaña de Navidad

jueves, 16 de diciembre de 2021

A la hora de impulsar la intención de compra, el área de las ventas online ha avanzado vertiginosamente, pero aun así, la comunicación cara a cara sigue siendo una estrategia altamente válida. Ante esta situación, la empresa Siglo XXI Azafatas dispone de un staff de promotores campaña Navidad para centros comerciales, supermercados, perfumerías o donde las empresas lo necesiten, en toda España.

Personal preparado en el ámbito comercial Más allá de mostrar amabilidad e invitar a probar los beneficios de un producto o servicio, las promotoras y los promotores están capacitados para hacer demostraciones sobre cómo funcionan los objetos en venta, entregar muestras de los mismos, apoyar al personal de ventas cuando lo necesiten y hacer que los potenciales compradores no olviden el artículo y mantengan la intención de compra.

Este personal, preparado en el ámbito comercial, puede ser un gran aliado en la gestión de merchandising para una empresa, al registrar algunos datos imprescindibles sobre el comportamiento de los consumidores, sus preferencias, horarios de compra, sugerencias y mucha más información útil para definir próximas estrategias.

Desde el punto de vista logístico, las azafatas o los azafatos son empleados encargados de promocionar, y cumplen la función de mantener el punto de venta ordenado y atractivo, informar sobre el stock y reportar las incidencias que puedan presentarse.

Azafatas y azafatos con perfiles variados Gracias al prestigio que ha ganado Siglo XXI Azafatas, a lo largo de 16 años de trayectoria, la agencia dispone de personal especializado en cada área, donde se necesitan destrezas específicas para tratar con los consumidores. Además, existen casos en los que es muy difícil vender un producto si no se le muestra al cliente cómo se usa o se le ofrece una muestra.

En áreas como la perfumería, muy solicitada en época navideña, es imprescindible contar con promotores que den a conocer las fragancias o productos cosméticos y así llevar ventaja sobre la competencia. También, en el sector de tecnología,resulta importante que estos impulsores de ventas describan las características y el funcionamiento de aparatos como móviles, televisiones, ordenadores, electrodomésticos y muchos dispositivos más.

Siglo XXI Azafatas tiene un grupo de azafatas y azafatos profesionales que garantizan el éxito a las empresas en sus campañas de Navidad. Los expertos respaldan negocios en centros comerciales, tiendas de bricolaje, degustaciones en sitios gourmet o supermercados y en cualquier punto de venta donde se necesite una mano amable y conocedora del producto en promoción.

Se puede contactar con la agencia mediante su web, para solicitar sus servicios en los diversos puntos de la geografía nacional. En Navidad, las empresas y comercios ya tienen la oportunidad de posicionar su marca a través de un staff de promotores comerciales con presencia personal, amabilidad y capacidad de trabajo en equipo.

