¿Por qué nadie habla del postparto real?, por We are mammas

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La sociedad y los medios suelen hablar de los momentos maravillosos de la maternidad, y aunque esto es cierto, ya que la llegada de un bebé viene acompañada de mucha alegría, también hay ciertos aspectos que se mantienen invisibles para las madres primerizas.

En aquellas mujeres que acaban de tener un parto surgen muchas preguntas y se enfrentan a una realidad nada utópica. Por ello, We are mammas ofrece una ayuda sincera sobre la maternidad para acompañar a las madres con consejos y productos útiles en procesos como el postparto.

El postparto está invisibilizado En una sociedad que se caracteriza por el consumo constante de información a través de las redes, es común ver la ansiosa espera del bebé, la decoración del cuarto, la compra de la ropa, la conexión que se genera al amamantar y las divertidas ocurrencias después de trasnochar. No obstante, poco se habla de las emociones descontroladas debido al porcentaje hormonal que queda en un postparto. Los pezones agrietados, el llanto e impotencia ante ciertos comportamientos que son normales en el bebé y la lenta recuperación del estado físico.

La vaga información al respecto solo ocasiona que las mujeres se sientan solas e incompetentes al no llevar una maternidad como la que perciben en los medios. Para acabar con esto, We are mammas se propone dejar de lado la idealización del postparto y mostrar en su web tanto las ventajas, como los desafíos a los que se deben enfrentar.

De esta forma, proporciona una visión honesta, disminuye la sensación de desconocimiento o soledad y permite ganar confianza. La empresa dispone de un blog con artículos de consejos importantes. Asimismo, para las suscriptoras existe una comunidad de madres y especialistas, donde es posible recibir correos electrónicos con recomendaciones, ofertas, noticias, entre otras.

Los productos de We are mammas para facilitar la maternidad Si bien el proceso de adaptación posterior al nacimiento de un bebé es difícil, existen algunos productos y aparatos que pueden volverlo más llevadero. En este sentido, We are mammas también brinda un catálogo virtual variado para que las madres puedan comprar desde la comodidad de sus hogares todo lo que necesitan.

Para superar el dolor y la incomodidad, la compañía oferta kits SOS de postparto que incluyen una botella peri para facilitar la higiene íntima, sales de mar muerto con manzanilla y romero con cualidades antibacterianas, calmantes y antiinflamatorias. Adicional, también contiene un pack frío-calor para dolores de postparto y lactancia y aceite nutritivo, ideal para las estrías y las cicatrices.

El kit puede complementarse con un banquito de madera, un aceite íntimo y perineal y un pack frío-calor de arcilla. Asimismo, hay productos especiales para mejorar la lactancia y el sexo después de tener un hijo.

La información y los productos postparto pueden facilitar la nueva etapa para la madre. Cada artículo promocionado se elabora a partir del asesoramiento de profesionales en lactancia, matronas, laboratorios y sexólogas.

