¿Cuáles son los gastos a tener en cuenta a la hora de comprar un piso?, por La Casa Agency El Clot Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En el momento de comprar un piso se deben tener en cuenta aquellos factores que se buscan en una propiedad y todos los gastos que implica este proceso. Es decir, más allá del propio pago de la vivienda, el propietario deberá pagar los impuestos que genera la compra-venta de esta.

Por esta razón, La Casa Agency y su director comercial Jean Paul Cherigny explican a sus clientes cuáles son los gastos a tener en cuenta a la hora de comprar un piso en España. Además, también acompañan a las personas durante todo el proceso.

La Casa Agency: gastos a tener en cuenta antes de comprar un piso Según Jean Paul Cherigny y La Casa Agency El Clot, los ciudadanos de España deben cubrir ciertos gastos que son importantes en el momento de comprar una vivienda. Uno de estos es el pago de los aranceles por la escritura de la compra-venta del piso que debe llevarse a cabo con un notario, así como del coste por las copias de la misma.

Este pago es fundamental, ya que es en este proceso donde se nombra al comprador como dueño de la propiedad antes del registro público. Además, el propietario deberá pagar por el registro del piso, el cual generalmente tiene un coste de 0,1% a 0,25% dependiendo del precio.

Por otro lado, es importante tener en cuenta el coste de los servicios de un gestor en el caso de que la persona no desee realizar los trámites de escritura sin la ayuda de un profesional. Finalmente, otros gastos que se presentan al comprar un piso son los impuestos generados por la venta de una nueva propiedad o de segunda mano.

Gastos adicionales En los procesos de compra-venta de inmuebles usados, el propietario deberá pagar por un certificado de tradición y libertad. Este es un informe que registra toda la historia del inmueble desde el momento en que fue entregado a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Por otra parte, en la compra de un piso es imprescindible el avalúo comercial, ya que permite conocer el valor estimado del inmueble. Este avalúo puede ser dejado en manos de profesionales como los que conforman La Casa Agency El Clot. Estos recolectarán información del piso como su ubicación, condiciones físicas y mercado para darle un valor justo. Además, es importante tener en cuenta el gasto de una hipoteca o financiación en caso de no poseer la totalidad del dinero para comprar un piso. La Casa Agency posee especialistas en el sector inmobiliario que brindan asesorías a sus clientes con relación a estos procesos financieros.

Antes de comprar un piso, es fundamental que las personas conozcan todos los gastos adicionales al precio de la propiedad que deberán pagar. Por esta razón, La Casa Agency ofrece a sus clientes un servicio profesional de asesoramiento en los gastos.

