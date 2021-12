El IVA en las operaciones intracomunitarias, por Marosa Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

El IVA es un factor importante que toda empresa debe manejar bien si quiere operar dentro de los márgenes legales y evitar algún que otro susto. Aunque la mayoría de las empresas están familiarizadas con la regulación IVA de su país de establecimiento, muchas no saben exactamente cómo operar cuando se trata del IVA en operaciones intracomunitarias.

La respuesta a esta duda puede ser compleja y por eso en Marosa ofrecen asesoría experta a quienes quieran saber qué es exactamente el IVA intracomunitario y cómo puede impactar a sus transacciones dentro de la Unión Europea (UE). Su objetivo es proporcionar el apoyo necesario para quienes deseen expandir su actividad comercial al exterior.

¿Qué es y cómo funciona el IVA intracomunitario? Cuando hablamos de IVA en las operaciones intracomunitarias nos referimos al Impuesto Sobre el Valor Añadido aplicado a las operaciones y transacciones comerciales hechas entre los países que conforman la Unión Europea. Puesto que se trata de un impuesto armonizado en la Unión Europea, debe tenerse en cuenta la regulación de la Directiva 2006/112/EC al operar a escala intracomunitaria.

Además de esto, también hay que tener en cuenta que cada uno de los países miembro de la UE tiene sus normas propias para tratar este impuesto, o han adaptado la Directiva de IVA a sus legislaciones nacionales de manera diversa.

El IVA intracomunitario funciona dependiendo principalmente de tres factores. El primero de ellos tiene que ver con la materia que se comercializa, ya sea un bien o un servicio. El segundo está relacionado con el tipo de transacción realizada, es decir, una compra o una venta. Por último, también se tiene en cuenta el tipo de comprador, ya sea un profesional, una compañía o un particular.

Marosa, asesoría especializada Marosa es una compañía conformada por un equipo multinacional de profesionales expertos en IVA. Entre sus servicios está la asesoría especializada para que las empresas o profesionales que deseen realizar operaciones intracomunitarias sepan exactamente cuáles son las implicaciones en cuestiones de impuesto. Conociendo bien cómo funciona el IVA intracomunitario, cualquier empresa podrá comenzar su proceso de internacionalización, pudiendo realizar de manera informada las operaciones intracomunitarias planeadas.

Marosa también asesora en todo lo relacionado con el registro de una compañía en el Registro de Operadores Intracomunitarios y acerca de los múltiples factores que se deben tener en cuenta para la aplicación del IVA en operaciones intracomunitarias. De esta manera, se garantiza que pueda proceder siempre de la forma correcta.

En la página web de Marosa hay más información relevante acerca del IVA intracomunitario y la forma en la que esta empresa puede ayudar en este aspecto. Allí también están detallados todos sus servicios y los canales disponibles para contratar cualquiera de ellos. En definitiva, cuando se trata de IVA, los expertos están en Marosa.

