Debify cancela deudas en Valencia con la ley de la segunda oportunidad

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 17:31 h (CET)

Empezar desde cero siempre será la mejor opción para aquellos deudores de buena fe que buscan una alternativa viable a su situación económica, con complicaciones imposibles de remediar.

En estos casos, la Ley de la Segunda Oportunidad es el procedimiento legal e idóneo para cancelar deudas en Valencia de autónomos y particulares que hayan sobrepasado su capacidad de endeudamiento y no puedan cumplir con los pagos por su condición financiera. Debify es una compañía de abogados especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad que, gracias a sus excelentes profesionales, ha logrado resultados muy positivos entre sus clientes.

Ley de la Segunda Oportunidad, el camino más fácil para cancelar deudas La ley de la Segunda Oportunidad es una legislación que existe desde 2015 y que, poco a poco, ha conseguido mayor popularidad entre aquellos que poseen un compromiso económico. Esta norma ha logrado ayudar a obtener tranquilidad a muchos individuos y familias. Este procedimiento consiste en auxiliar a personas que, por razones externas, no han podido abonar a las deudas que tienen pendientes y su capacidad económica se ha quedado estancada.

Para poder acceder a ella, el usuario deberá solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos y cumplir con una serie de requisitos necesarios como ser buen deudor, carecer de antecedentes penales o delitos económicos, un alegato que pruebe que el deudor no posee el patrimonio suficiente para solventar los compromisos, evitar que la deuda supere los cinco millones de euros y no haber rechazado ningún empleo en los últimos cuatro años.

Este proceso siempre debe ir acompañado de abogado un profesional, el cual se encargará de asesorar al futuro beneficiario, llevar la tramitación, salvar el patrimonio y negociar los aplazamientos y cancelaciones de deuda.

La compañía que ha conseguido cancelar 65.000 euros en Valencia es Debify Debify consiguió solucionar la condición económica de una familia en Valencia que, a raíz del COVID-19, se encontraba en una situación crítica. Los profesionales lograron cancelar una deuda de 65.000 euros.

El acompañamiento de la entidad en los procesos de Ley de Segunda Oportunidad ha resultado muy efectivo entre todos sus clientes debido a que, en la mayoría de sus casos, los abogados establecen cómodas cuotas para el resto de la deuda, permitiendo así, que las familias puedan cancelar con más facilidad y sin preocupaciones. Así, la mediación de Debify, busca plantear una negociación extrajudicial de los acuerdos de pagos para darle una solución a la crisis del cliente y que pueda reiniciar su vida económica con la Ley de Segunda Oportunidad.

