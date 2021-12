Escape Kids, el escape room para niños Emprendedores de Hoy

Un escape room o sala de escape es un juego basado en una temática específica que consiste en la resolución de enigmas y rompecabezas.

Aunque inicialmente este juego fue pensado para adultos, Escape Kids ha permitido que en España se pueda disfrutar de escape room para niños. El juego que ha desarrollado esta marca para los más pequeños se llama Operación Diamante y en él hay que recuperar un objeto que ha sido robado de un laboratorio por unos ladrones. Este es un juego portátil, por lo cual puede ser incorporado en un cumpleaños, eventos educativos, etc.

Escape Kids trae Operación Diamante, el nuevo escape room para los más pequeños Operación Diamante es un juegoque se ha hecho viral en todo el territorio nacional. Este escape room infantil está dirigido principalmente a los niños y, aunque puede jugarse en familia, la dificultad estará adaptada a los más pequeños. La temática de este juego es muy divertida, ya que sus participantes deberán convertirse en héroes y rescatar un botín y diamante perdido que ha sido robado de un laboratorio. Se dispone de un total de 60 minutos para encontrar estos objetos y está pensado para jugadores de 8 a 12 años. Además, en todo momento estos serán supervisados por un profesional y adulto responsable, el game master o amo del juego. A diferencia de otros juegos de este estilo, Operación Diamante es totalmente portátil, lo cual permite que la diversión pueda ser llevada a cualquier lugar y momento.

El nuevo juego Escape room box y el tesoro de los hermanos Jones Escape Kids ha revolucionado el mundo del escape room para niños con Operación Diamante y su otro juego de Escape room box y el tesoro de los hermanos Jones. Se trata de un juego similar a un juego de mesa, un mini escape room, creado por la propia empresa para que los más pequeños resuelvan enigmas en el hogar y en familia. Al ser un escape room en menor escala, este también puede ser jugado en el lugar que los niños y padres prefieran. Al igual que Operación Diamante, este está destinado a niños de 8 a 12 años, la dificultad está adaptada a estas edades y la temática es interesante.

Por otra parte, el juego incluye envío gratuito, mochila de regalo y golosinas, por lo cual se presenta como un buen regalo para un amigo, sobrino, primo, etc.

Escape Kids está revolucionando el mercado de escape room con sus nuevos juegos enfocados a los más pequeños con temáticas originales y divertidas. Estos, al ser desarrollados totalmente portátiles o a pequeña escala, permiten que la diversión llegue a cualquier lugar de España.

