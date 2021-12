Cuándo solicitar un parte de asistencia médica y por qué Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 16:05 h (CET)

Los accidentes de tráfico son acontecimientos traumáticos que alteran el ritmo de vida de las personas afectadas, ya sea el conductor, un pasajero o un peatón. Normalmente, las consecuencias tienen repercusión en el ámbito laboral, familiar y económico de los involucrados e implica realizar una serie de gestiones ante distintas organizaciones.

En esas situaciones, se requiere un parte de asistencia médica para certificar ante el seguro, los patronos y las autoridades judiciales los daños sufridos. Se trata de un documento de carácter oficial que debe ser expedido por el personal médico que haya asistido a las víctimas del siniestro. Legal Agora BCN es una firma de abogados que se ha especializado desde 1997 en la asistencia de víctimas de siniestro

Cuándo solicitar un parte de asistencia médica Legal Agora BCN ha acumulado una valiosa experiencia en el asesoramiento en accidentes de tráfico. Sus expertos hacen una serie de aclaraciones sobre cuándo es necesario solicitar un parte de asistencia médica y por qué hacerlo.

Como documento oficial expedido por un facultativo, el parte de asistencia médica se solicita cuando se sufren daños leves, moderados o severos en el accidente. En él, quedan registradas las lesiones, la magnitud de las mismas y la atención médica que se aplicó.

Los abogados de Legal Agora BCN recomiendan solicitar este documento en un plazo no mayor a los 15 días después de la ocurrencia del evento. El cumplimiento de ese lapso es fundamental para salvaguardar los derechos de las personas involucradas en el siniestro, sobre todo cuando existen gastos importantes por las lesiones que hayan surgido.

Por qué solicitar un parte de asistencia médica Junto al DNI del involucrado, el parte de asistencia médica es el documento más importante cuando hay lesiones por accidentes de tráfico. Es indispensable para justificar una posible baja en el trabajo y no ser objeto de despido, como consecuencia del ausentismo que se puede generar.

Un parte de asistencia médica también es importante cuando hay que exponer el caso ante las autoridades, como consecuencia de incumplimiento del seguro. Los abogados de Legal Agora BCN recuerdan que, para llevar adelante un proceso, la víctima debe justificar su reclamo, con toda la carga probatoria posible.

En estos casos, la contratación de un abogado independiente de las compañías de seguros, como los especialistas de Legal Agora BCN, es lo más recomendable. Este profesional acompaña a la víctima para recaudar todos los elementos probatorios e iniciar la querella. No solo se trata de reclamar una indemnización, sino de brindar el apoyo necesario en medio de circunstancias inesperadas y muchas veces angustiantes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.