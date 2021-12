ASAYA, la oficina de representación de SLAM International en el sudeste asiático

La economía asiática es, actualmente, una de las que más está creciendo a nivel mundial. Por esta razón, ingresar en el mercado asiático es una ventaja para cualquiera que desee expandir su carrera o empresa hacia la internacionalización.

ASAYA es una compañía en Singapur que se especializa en facilitar la entrada de clientes occidentales en el sudeste asiático. Además de esto, es la oficina representante de SLAM International en ese continente. Para su próximo curso, la escuela espera captar al menos 100 estudiantes. SLAM es una de las universidades más importantes del mundo gracias a su sistema formativo y a los convenios que mantiene con instituciones reconocidas.

Entrada al mercado asiático con ASAYA Singapur es una de las economías más importantes de Asia y del mundo, hoy en día, un ejemplo que muchas naciones desean poder replicar. Allí es donde ASAYA tiene su sede, una compañía que combina perspectiva global con experiencia local, para facilitar la entrada de empresas extranjeras en el mercado asiático. Los servicios que está compañía ofrece se basan en la identificación de las oportunidades en este mercado, brindando ayuda y asesoría en el desarrollo de las estrategias necesarias.

Además, ASAYA abre las puertas a la expansión y al desarrollo en el sudeste asiático, facilitando a las empresas el contacto con proveedores e inversores y proporcionándoles las herramientas adecuadas y especializadas de marketing y publicidad para lograrlo. Adicionalmente, aporta ayuda en cuanto a la identificación de clientes objetivos y socios, subvenciones gubernamentales, asesoría tributaria, investigación de mercado y mucho más.

Trabajando de la mano con SLAM Universities SLAM Universities es un centro integral de formación internacional que, ahora mismo, es uno de los más punteros de Europa y del mundo. Su impresionante campus se ubica a tan solo 45 minutos de Madrid, donde se lleva a cabo un sistema educativo único, cuyo propósito principal es desarrollar al máximo el talento de sus estudiantes en áreas como el deporte, el arte y las ciencias. El objetivo es formar a líderes excepcionales para el futuro, que pongan sus conocimientos y habilidades al servicio de los demás.

La universidad también destaca por los acuerdos de colaboración que mantiene con otras instituciones reconocidas globalmente como la NBA, el Liverpool y la Associated Board of the Royal Schools of Music and The Royal Academy of Dance. Además, maneja programas de STEM con profesores cualificados y formaciones profesionales de la mano de Pearson.

Recientemente, ASAYA ha pasado a convertirse en la oficina de representación de SLAM en el sudeste asiático y espera recibir una centena de estudiantes para los cursos de esta región del mundo. Con esto, se amplía el alcance educativo de esta institución y se forman a nuevos profesionales.