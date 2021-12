El Foie Gras Español, plato estrella de estas navidades Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 16:32 h (CET) Interpalm lanza una campaña en RRSS para dar a conocer el producto elaborado en España y animar a su consumo estas fiestas. Los interesados en participar en el concurso navideño ‘Recetas de #FoieGrasEspañol' podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre Los productos del pato se encuentran presentes siempre en estos días de celebraciones, reuniones familiares, empresariales y con amigos. La vida está aliñada con foie gras, incorporado a las mesas de muchos hogares, como materia prima o ingrediente en numerosas recetas típicas de eventos en los que la familia o amigos se unen para disfrutarpor toda la geografía nacional.

El pasado año el sector en España vivió momentos duros acabando el 2020, muy lejos de las cifras habitualesdebido al impacto de la Covid-19 en el sector de la restauración. En concreto, durante 2020 se produjeron 487 toneladas de foie gras, un 19% menos que en 2019, mientras que las exportaciones alcanzaron los 2.642.404 millones de euros, un 41% menos que en 2019.

Del mismo modo, la campaña de Navidad de 2020 sufrió una caída de ventas del 5,3%, cuando este periodo representa cerca del 30%del total de la facturación anual. Sin embargo, el año 2021 parece que está siendo diferente.

Según explicaba el presidente de la Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm), Enrique de Prado, “el primer trimestre de este año se han mantenido los datos de consumo a la baja, pero desde el pasado mes de agosto la tendencia se ha invertido y las ventas van muy bien, por lo que este año se espera que las ventas vuelvan a las cifras de 2019”, añadía De Prado.

Por esta razón, Interpalm ha vuelto a poner en marcha una campaña que ya lanzó en 2020bajo el título #FoieGrasEspañol para fomentar el conocimiento sobre la producción de foie gras en España e incentivar el consumo de todos los productos del pato durante las fiestas navideñas. Y es que no hay otra comida durante esta época que se compare con la gran delicadeza de un buen foie gras, y funciona maravillosamente cuando se acompaña de fruta, o incluso una copa de vino, con una riqueza que contrasta a la perfección con un toque de acidez, dando lugar a una alianza perfecta.

Dentro de esta campaña se incluye la celebración de un concurso en Redes Sociales sobre recetas que utilicen foie gras y todos los productos del pato. Aquellos interesados podrán participar hasta el próximo 31 de diciembre de 2021, a través de los perfiles de Interpalm en en Instagram @tododelfoiegras, Twitter @elfoiegras y Facebook @foiegrasenespaña. Los participantes han de seguir las cuentas oficiales y deberán publicar una imagen o vídeo de una receta elaborada con foie gras o productos derivados del pato, con una breve descripción de la receta, mencionando el perfil de la red social y a las personas con quién se compartiría ese plato (familia, amigos, seguidores).

El premio consistirá en una cena para dos personas valorada en 200 euros para degustar una exquisita cena en el exclusivo restaurante del Hotel Four Seasons de Madrid, dirigido por el chef Dani García. En este hotel los ganadores podrán disfrutar desde su terraza de una cena inolvidable acompañada de las mejores vistas de Madrid.

El ganador se elegirá por sorteo. Las bases se pueden consultar en la web de Interpalm, en el siguiente enlace: http://www.elfoiegras.es/terminos-y-condiciones-generales-de-participacion-del-concurso-de-recetas-de-foiegrasespanol/ de recetas de #FoieGrasEspañol - El Foie Gras

