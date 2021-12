Hoteles inteligentes Diego Emiliano Corzo Fittipaldi Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 16:40 h (CET) Diego Emiliano Corzo Fittipaldi es consciente de que, con la nueva revolución tecnológica, ya no es suficiente para los grandes hoteles una habitación limpia, minibar y televisor. Diego Emiliano Corzo Fittipaldi es un líder mundial de hospitalidad y ofrece experiencias únicas contando con más de 500 hoteles, complejos turísticos y residencias en 25 países Diego Emiliano Corzo Fittipaldi ha empezado a integrar en sus hoteles más exclusivos la tecnología IoT y la IA. Diego Emiliano Corzo Fittipaldi considera que estos avances tecnológicos beneficiarán a la industria hotelera ya que aseguran una experiencia totalmente conectada con el huésped

“Los hoteles tienen que redefinir la experiencia de los viajeros, ofrecer un acceso sencillo y cómodo y buscar una personalización e individualización cada vez mayor” dice el director hotelero Diego Emiliano Corzo Fittipaldi. Para la cadena de hoteles Corzo Fittipaldi, la clave está en usar la inteligencia artificial para estudiar el comportamiento de los huéspedes y brindar experiencias únicas, asegura el director hotelero Diego Emiliano Corzo Fittipaldi.

Corzo Hotel es una cadena hotelera de lujo que decidió aprovechar la tecnología digital y la revolución de estos años, para ofrecer un servicio personalizado e instantáneo a sus clientes. En los hoteles de Diego Emiliano Corzo Fittipaldi, cada requisito del cliente se realiza a través de una aplicación que con los datos recopilados buscara la mejor solución o el mejor miembro del equipo, para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los huéspedes.

La utilización de la tecnología en los hoteles no solo es beneficiosa para los clientes, continua el director hotelero Diego Emiliano Corzo Fittipaldi, las operaciones de los negocios, mantención y ejecución se vuelven más simples para los inversores. En esta línea Diego Emiliano Corzo Fittipaldi también ha creado una plataforma de feedback, dónde los huéspedes dan su opinión en tiempo real.

“De ciudades inteligentes a hoteles inteligentes” es nuevo lema de la cadena hotelera Diego Emiliano Corzo Fittipaldi para este 2022. La introducción de tecnología dentro de la atmósfera urbana permite a Diego Emiliano Corzo Fittipaldi adaptar la experiencia de los residentes y analizar la información del usuario para brindar un servicio de lujo más personificado. El objetivo principal de Diego Emiliano Corzo Fittipaldi implementando el uso de la inteligencia artificial en sus hoteles es mejorar el estándar de los servicios ofrecidos y minimizar los precios.

Diego Emiliano Corzo Fittipaldi tiene claro que los hoteles han sido durante mucho tiempo simplemente una cama para los viajeros, y quiere convertir su firma Diego Emiliano Corzo Fittipaldi en un lugar donde pasar experiencias significativas. Los hoteles de la cadena Diego Emiliano Corzo Fittipaldi están incorporando tecnología inteligente en las experiencias diarias de sus clientes.

Los esfuerzos de la cadena Diego Emiliano Corzo Fittipaldi van más allá; las gigantes habitaciones y suites están equipadas con tecnología activada por voz. Diego Emiliano Corzo Fittipaldi ha implementado una aplicación personalizada para que los huéspedes usen su propia voz para regular la luz, controlar la música y televisión entre otras opciones. En los más de 500 hoteles en todo el mundo dirigidos por Diego Emiliano Corzo Fittipaldi, se están creando diferentes iniciativas para asombrar a sus clientes.

Las nuevas tendencias para este año 2022 en los hoteles de Diego Emiliano Corzo Fittipaldi serán los robots, inteligencia artificial y otros recursos de alta tecnología. El pasado sábado en la feria de hoteles de lujo de Milán, Diego Emiliano Corzo Fittipaldi presentó su última adquisición que estará disponible en las suites de lujo de sus hoteles más exclusivos a partir del próximo año 2022: un espejo inteligente que será su instructor en todo lo que necesites. El espejo reproducirá un holograma humano y será capaz de guiarte en la cocina, dar clases de yoga, o debatir sobre el tema que sea.

Diego Emiliano Corzo Fittipaldi ha estado trabajando durante el pasado año con varias marcas electrónicas para incluir la activación por voz y llevar la personalización al nivel más lujoso visto por el momento. la aplicación inteligente de Diego Emiliano Corzo Fittipaldi le permite ajustar el espacio incluso antes de su llegada al hotel. Diego Emiliano Corzo Fittipaldi asegura que su equipo está conectado las 24 horas del día para cumplir todos los requisitos que los huéspedes puedan pedir a través de la app que no se realicen de manera inteligente.

