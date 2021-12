MTX CORPORATION, suplementación deportiva de última generación Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 13:27 h (CET)

Desde su fundación, hace un cuarto de siglo, MTX CORPORATION ha tratado de elaborar toda una gama de productos de alta calidad para satisfacer la exigente demanda de un sector deportivo en plena expansión. Gran parte del éxito cosechado por la compañía a lo largo de sus 25 años de existencia ha sido la constante inversión en el desarrollo científico de última generación.

El factor innovador en I+D ha sido una de las piezas fundamentales clave de la compañía para posicionarse a la vanguardia en el complejo sector de la suplementación deportiva y los productos dietéticos.

La dirección ejecutiva de MTX CORPORATION ha sido consciente de que la inversión en investigación y desarrollo en conocimientos científicos y técnicos, con el objetivo de aplicar tecnologías para nuevos productos, es imprescindible y fundamental. Para alcanzar este importante nivel de creatividad en la innovación y ser un referente dentro del competitivo mundo de la nutrición, la compañía ha colaborado con un amplio elenco de laboratorios y expertos médicos especializados en áreas multidisciplinares, los cuales han aportado sus conocimientos en la investigación aplicada y todos sus conceptos.

La fabricación de sus productos en control de peso, musculación, veggie, sin gluten, orgánicos, alimenticios, etc. siguen los mismos procesos de elaboración en los controles de calidad y puesta a punto. Conocer perfectamente cuál es el canal para introducir un producto en el mercado debidamente y con todas las garantías no es solo algo que MTX CORPORATION sabe explotar a la perfección. Para Miguel Ángel González, CEO de la compañía, otros factores son imprescindibles. “Previamente al desarrollo experimental, debemos abordar todos los estudios necesarios dentro del encuadre científico y técnico legal, como son por ejemplo identificación de ingredientes viables, materiales de envasado, definición de vida útil, tecnología de conservación o uso al emplear el producto, por citar algunos“.

La cotas de éxito que están alcanzando muchos de los productos premium de MTX CORPORATION no son por casualidad, detrás se esconde todo el trabajo que sus clientes y adeptos no ven, pero desde luego aprecian en su amplia gama de aminoácidos, creatinas, proteínas y complejos vitamínicos. El estudio e investigación en fases como las reacciones metabólicas y bioquímicas complejas, valores biológicos añadidos, o reacciones moleculares y anabólicas en la digestibilidad son indicadores de alta calidad que arrojan cifras claramente favorables para MTX CORPORATION frente a sus competidores directos.

En las diferentes webs de MTX CORPORATION, se puede acceder al variado catálogo de productos los cuales están claramente detallados y explicados para que su utilización sea de fácil comprensión. Una gran cantidad de vídeos orientativos, realizados por deportistas de élite de primer nivel y otros expertos que conforman el equipo profesional de MTX CORPORATION sacarán de dudas al consumidor, orientando y aportando información valiosa en cuestiones tales como fabricación, elaboración, consumo y, por supuesto, cómo lograr unos resultados óptimos mediante los mismos.

