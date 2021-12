Lydia Pascual e Inmaculada Sánchez reciben Premios COEGI por su trayectoria y contribución a la Enfermería

En un evento privado celebrado en la tarde noche de ayer en el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, en el que el COEGI entregó el 0,7% de su presupuesto a la asociación sin ánimo de lucro Kili Clinicians Association para un proyecto formativo dirigido a enfermeras de Tanzania Puedes visualizar el vídeo resumen del evento en: https://www.youtube.com/watch?v=iWaURKewvIY

“El VIH/Sida me ha dado la oportunidad de establecer una relación muy estrecha con el paciente en la consulta de Enfermería. Durante 17 años me convertí en alguien que les llamaba con frecuencia, con el objetivo de que tuvieran una buena adherencia al tratamiento, y el agradecimiento que he recibido por parte de muchos de ellos ha calado en mi. Ha sido una de las cosas más bonitas e importantes de mi trayectoria profesional ”, subrayó Lydia Pascual, enfermera y Premio COEGI 2021 a la trayectoria profesional en el acto celebrado ayer en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa.

Una emocionada Lydia Pascual recogió el premio con gratitud y emoción “porque ha sido una sorpresa totalmente inesperada”. Reconoció que se trata de una auténtica muestra de cariño por parte de sus compañeras y compañeros del equipo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia por su labor en este servicio durante 33 años. “Con este premio recibo todo su cariño y reconocimiento, que me parece lo más bonito que le puede pasar a una profesional”, señaló.

Recientemente jubilada, Lydia Pascual afirmó que de su trayectoria profesional se queda con la sensación del trabajo bien hecho. A sus compañeras/os de la Unidad de Enfermedades Infecciosas quiere darles las gracias “de corazón” y les anima a seguir trabajando como equipo “sobre todo en estos momentos donde la pandemia de la Covid-2019 está haciendo especialmente duro su trabajo”.

Lydia Pascual subrayó que el trabajo que se puede realizar desde las consultas de Enfermería es fundamental. “Muchas veces, una llamada de teléfono programada puede ser algo crucial para la persona que está al otro lado. Hay personas que viven en soledad absoluta, con problemas familiares, económicos.. y la llamada de la enfermera en ese momento es crucial. En mi caso, la mayoría recibían la llamada como algo que esperaban. Se trata de algo sencillo pero muy importante por lo que reconforta y acompaña al paciente. Para mi esto es fundamental, realizar ese seguimiento y así he tratado de transmitirlo a las personas que me sustituyen”, dijo.

Por su parte, Inmaculada Sánchez, Premio COEGI al Desarrollo de la Profesión Enfermera hizo llegar su gratitud “a las personas que han dado su apoyo a la propuesta de este reconocimiento que se me hace. Muchas gracias, de corazón”. Tal y como subrayó en su intervención, los resortes en los que se ha apoyado en su desempeño profesional, “han funcionado también como ejes que me han servido de guías”.

Entre esos resortes, recordó a sus compañeras y compañeros: “Sin ellos no habría sido posible acometer muchos proyectos en los que he trabajado y participado. El conocimiento fluye mucho mejor haciendo equipo que sin él. El equipo no suma, multiplica”. Asimismo, subrayó que en las instituciones profesionales de las que ha formado parte, “he empeñado esfuerzos en defender y hacer visible el rol que las enfermeras desempeñan en todos los ámbitos en los que se desarrolla su actividad, resaltando el valor estratégico de los cuidados profesionales para el sistema sanitario”. Agradeció al COEGI, a ANDE y a las instituciones laborales en las que ha trabajado todo lo aprendido y, a su familia, “por el apoyo incondicional que siempre le han brindado”.

“Este reconocimiento simboliza la importancia de enfocar la profesión en una dirección, de ir adelante, de compartir, de hacer equipo y de no aflojar, a pesar de los tropiezos, que los ha habido. Han sido, a veces, tiempos difíciles, pero cuando hay convicción de lo que uno hace, todo parece desarrollarse con mayor facilidad y eso te genera energía para de seguir adelante, avanzando, y te da impulso para ayudar a romper algunos techos de cristal, que todavía tenemos en nuestra profesión”, concluyó Inmaculada Sánchez.

Ayuda para proyectos relacionados con la salud

En el acto de ayer por la tarde, el COEGI entregó asimismo el 0,7% de su presupuesto anual a la organización sin ánimo de lucro Kili Clinicians Association para el proyecto: “Unidad de recuperación Postoperatoria y Formación en Enfermería Anestésico-Quirúrgica para el Mount Meru Regional Hospital de Arusha-Tanzania-East África”.

Se trata de un proyecto presentado por una enfermera colegiada en Gipuzkoa vinculada al mismo. Según informó en un vídeo, con la dotación del COEGI, la asociación tiene previsto sufragar la formación en Gipuzkoa de dos enfermeros del Hospital de Arusha (viajes y estancia), así como para enviar al Hospital de Arusha por barco material médico que han recibido como donación.

Vídeos

Vídeo resumen entrega Premios COEGI 2021 a Lydia Pascual e Inmaculada Sánchez