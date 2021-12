Las aplicaciones móviles imprescindibles y gratuitas para todos los autónomos según Selectra Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 15:00 h (CET) Trabajar por cuenta propia es una forma de vida en la que la planificación y la atención a los detalles comerciales son las claves del éxito. Y para ayudar a todos estos profesionales a mejorar su productividad, existen aplicaciones que les facilitan la vida. Aplicaciones para escanear facturas, realizar un seguimiento de los gastos u organizar todas las tareas que surgen a diario Los autónomos suelen necesitar una serie de herramientas que les facilite su trabajo y les mantenga en un contacto constante entre sus clientes o empleados.

Estas aplicaciones se gestionan principalmente desde el teléfono móvil o tablet y una buena tarifa de fibra y móvil, pues es lo que le da más autonomía y permite un asesoramiento o gestión instantánea desde cualquier parte del mundo.

En este artículo se muestran algunos ejemplos de aplicaciones fundamentales en la actualidad para profesionales autónomos. Aplicaciones ideales para beneficiar a cualquier trabajador autónomo, con independencia de la finalidad de su negocio, y ayudarles a mejorar su trabajo diario.

Mejores 10 apps para autónomos:

Nomo

Comenzaremos con una de las aplicaciones más útiles para cualquiera que administre su propia cuenta comercial. Se trata de Nomo, una aplicación que facilita el almacenamiento de todos los tickets y facturas que deben enviarse trimestralmente. Usando la cámara del teléfono, esta aplicación escanea facturas y comprobantes en papel, los convierte en documentos editables y los almacena en su base de datos. Por otro lado, ofrece la posibilidad de redactar y enviar presupuestos personalizados y cuenta con un servicio de administración en línea para solicitudes urgentes. Todo lo que el autónomo necesita en una sola aplicación.

Trello

Otro requisito importante para la organización de tareas es una buena aplicación de gestión. Por eso, Trello es uno de los mejores y más fáciles de usar. Gracias a su interfaz podrás organizar todas las tareas diarias, proyectos futuros y todo lo relacionado con clientes o presupuestos. Almacena todas las tareas que necesitas hacer y es de uso gratuito.

Quick Invoice

Volviendo al tema de las facturas, Quick Invoice funciona perfectamente como un balance, para que sepa exactamente en qué estamos gastando el dinero y qué facturas hemos cobrado o aún tenemos que cobrar. Además, es capaz de crear estadísticas y gráficos personalizados, controlando totalmente las horas de trabajo y los beneficios que aporta cada cliente.

Fiverr

Otra tarea importante para los autónomos es estar siempre abiertos a nuevas oportunidades laborales. Fiverr también ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con otros autónomos para trabajar en grandes proyectos y también para poder mostrar el trabajo con el fin de llegar más fácilmente al cliente final. Una plataforma muy interesante que te permite encontrar trabajo en otros países fuera de España.

Calendario Empresas

Una aplicación tan sencilla como útil. El calendario profesional no es más que un calendario en el que se han anotado todas las fechas importantes para cada autónomo o emprendedor. Desde el horario de trabajo hasta saber cuándo contactar a clientes específicos.

Contasimple

Contasimple permite crear facturas en pocos segundos y prácticamente sin conocimientos previos. Como aplicación ideal para autónomos, permite tener una facturación actualizada para que reciba toda la información trimestral y pueda mostrar de manera correcta y precisa el IVA en sus facturas.

MailChimp

El marketing por correo electrónico con MailChimp es la mejor herramienta para promover y poner en marcha su negocio. Abrir un correo electrónico es una de las primeras cosas que hacemos por la mañana, tanto en casa como en el trabajo, y casi la última antes de irnos a dormir, para asegurarnos de no perdernos nada. Poder enviar cientos de correos electrónicos directamente a las bandejas de entrada de los clientes es siempre una estrategia brutal para llamar la atención de nuestro público objetivo.

Calendly

Sirve para coordinar horarios entre dos o más partes y facilita tu día de trabajo. Calendly le permite sincronizar esta herramienta con Google Calendar para aprovechar al máximo los horarios. Envíe una notificación a la persona o grupo de compañeros de trabajo con los que tiene una cita y no se pierda ni un segundo de llamadas innecesarias. Esta aplicación facilita el trabajo diario de los autónomos, una gran aplicación para estar siempre al día.

Festivo

Esta aplicación puede ser de gran utilidad para los autónomos que viajan mucho fuera del país o para las personas que siempre están confundidas sobre saber a qué hora de la semana están de vacaciones, ayudándoles así a organizar mejor su jornada laboral con " Festivos "el usuario sabe de antemano qué días son festivos, dependiendo de dónde se encuentre con su teléfono móvil.

Canva

Esta aplicación te permite dar rienda suelta a tu imaginación y ponerla en práctica con la ayuda de modelos que te permitirán realizar tus mejores creaciones. Con Canva puedes desarrollar folletos, tarjetas de presentación, imágenes para tu sitio web y más. Deja volar tu imaginación y consigue diseños con tu propio estilo para sorprender a tus clientes.

Estas son sólo diez de las aplicaciones para autónomos más demandadas y útiles en el día a día. No olvides que para utilizar todas ellas deberás contar con una tarifa de datos ilimitados, así te aseguras de controlar todo tu negocio estés donde estés. ¿Has utilizado ya alguna de estas apps?

