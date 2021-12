La dieta keto es la preferida de las supermamás millennials Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 12:14 h (CET)

Aunque las madres jóvenes de entre 28 y 38 años quieren cocinar para la familia, mejorar su nivel de energía y comer sano, no disponen del tiempo suficiente.

Las supermamás millennials están en todo. Trabajan a tiempo completo, desean cuidar la salud, quieren participar lo máximo posible en todas las fases de sus hijos, suelen gestionar la casa, la alimentación y la dieta de toda la familia.

Una investigación sobre alimentación y salud con más de 800 personas de toda España llevada a cabo por la compañía de alimentación y suplementos saludables Ketonico, revela algunos cambios y muestra algunas deficiencias en la manera como se alimentan las familias de las supermamás millennials.

Lo práctico triunfa sobre lo saludable Cocinar desayuno, comida y cena para todos ya no representa la realidad de las mujeres millennials. Al 58% de las jóvenes entrevistadas les encanta cocinar para toda la familia, pero no tienen tiempo. Solo 1 en cada 3 afirmó poder hacerlo.

La falta de tiempo también se ve reflejada en los hábitos de compras, por ejemplo: un 27% prefiere tiendas online, básicamente, por su falta de tiempo.

Se nota una preocupación acentuada por garantizar una dieta sana a sus familiares: 8 de cada 10 mujeres dicen querer escoger comidas saludables, pero no siempre queda claro qué significa “comer sano” y la realidad es que se apañan como pueden y muchas veces se termina seleccionando lo práctico por encima de lo saludable.

El insistente baby weight Las dietas aparecen como herramienta de bienestar especialmente para las mamás de los más pequeños, que muchas veces cargan los kilos extra del baby weight. Ser una joven madre y hacer dieta no es una tarea sencilla. Las madres que realizan dieta se decantan por el ayuno intermitente, el 66% realiza el ayuno intermitente, combinado con dietas bajas en hidratos de carbono: las cada vez más populares dietas low-carb y cetogénica.

Pérdida de peso rápida y sana Las dietas cetogénica, keto o low carb, como muchos las conocen, están basadas en el uso de grasas como fuente de energía, en vez de los azúcares y carbohidratos. La grasa se convierte en el hígado en moléculas de energía, las llamadas cetonas. Este estado metabólico se denomina cetosis nutricional y hace que el cuerpo pase de ser una máquina de quemar azúcar a una máquina de quemar grasa. Es decir, en la keto se comen grasas para quemar más grasas y no azúcares. Por lo tanto, los resultados de la pérdida de peso se sienten más rápido.

La keto no solo ayuda a bajar de peso, sino que también promueve un estado de bienestar y energía, que es lo que muchas mamás millennials buscan en sus rutinas. El 63% de las supermamás dijo buscar energía física y mental como objetivo, el 44% busca bajar de peso y el 34% inmunidad y belleza.

Las mamás que desean quitarse de encima los últimos e insistentes kilos del pasado embarazo deben saber que seguir una dieta cetogénica representa un proceso de cambio metabólico, que debe ser realizado paso a paso y necesita de disciplina.

Productos de alta calidad de la mano de Ketonico Ketonico es una startup nacida en Ibiza y con sede en Barcelona que sueña en curar la humanidad a través de la alimentación. Su manera de hacerlo es ofreciendo, únicamente, productos de la más alta calidad, de origen natural y combinado los mejores ingredientes del planeta.

Entre su gama de productos, están la Ghee, el aceite MCT en polvo, varias cremas de frutos secos crudos, barritas veganas proteicas, sustitutos ecológicos del azúcar, caldos Keto y mucho más. También disponen de una línea de pastas keto; los famosos konjacs en formato fetuccini, spaghetti, noodles y arroz.

Ketonico formula productos que van más allá de solo bajos en carbohidratos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ASAYA, la oficina de representación de SLAM International en el sudeste asiático Las botas de fútbol y fútbol sala para todos los jugadores, por Soccerfactory Los chupitos vuelven a estar de moda, por Commo – Espit Chupitos Madrid Sol MTX CORPORATION, suplementación deportiva de última generación ¿En qué consiste la Ley de Propiedad Horizontal? por Bazán Abogados