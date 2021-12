Cloudworks inaugura sus nuevas instalaciones en el Edificio Colón ubicado en Drassanes - La Rambla

Establecerse en una zona de la Ciudad Condal que se está reinventando es el objetivo de Cloudworks, que ha incorporado dos plantas adicionales para crear un coworking en las nubes Aquí se pueden descargar las imágenes de Cloudworks Drassanes - La Rambla.

Barcelona ocupa la octava posición entre las ciudades europeas tecnológicas del futuro, según el ranking Top Tech Cities of the Future publicado por fDi Magazine, unidad de análisis de The Financial Times. La Ciudad Condal concentra una cuarta parte del total de empresas TIC de España, un núcleo que se sustenta gracias a las startups y pymes orientadas a ofrecer servicios relacionados con la tecnología y desarrollar software de calidad, según datos de Barcelona Activa. La mayoría de estas startups y pymes no cuentan con un espacio fijo de trabajo y recurren a coworkings. De hecho, desde 2012 en España el uso de espacios flexibles de trabajo ha aumentado un 880%, según datos de CoworkingSpain.es.

Por esta razón, Cloudworks ha decidido ampliar una de sus ubicaciones más icónicas, situada en Drassanes-La Rambla, con el objetivo de establecerse en una zona de Barcelona que está cambiando, dejando atrás el turismo y dando paso a un cambio en el modelo de negocio donde el foco está en la tecnología.

La empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona ha apostado por el Edificio Colón, ubicado al final de La Rambla y considerado como una de las edificaciones más icónicas de la Ciudad Condal al ser la primera en superar los 100 metros de altura hasta alcanzar los 110 metros, una altura que fue superada con la construcción del Hotel Arts y la Torre Mapfre.

Actualmente, Cloudworks cuenta en esta torre con toda la planta 15 dedicada a serviced office, que ahora ha decidido ampliar con un coworking en las nubes, al sumar las tres últimas plantas del edificio; 23 y 24.

Las dos plantas situadas en la cúspide del edificio poseen unas vistas únicas de Barcelona, pero han tenido que ser reformadas para adecuarlas a un espacio de oficinas, dado que antes estaban destinadas al restaurante ‘Marea Alta, y se han adaptado para brindar un espacio de trabajo único. El estudio encargado de realizar esta reforma ha sido Elastiko y en ella la compañía ha invertido 350.000€, se puede ver el resultado final en este vídeo.

El objetivo de esta reforma era transmitir flexibilidad y una imagen innovadora que reemplazara la oficina tradicional, pero con unos acabados cálidos y vinculado al mar. Por esta razón, el estudio diseñó las instalaciones buscando el máximo confort de los coworkers, maximizando la luz natural en los puestos de trabajo y cuidando la calidad del aire interior.

La disposición del nuevo espacio de Cloudworks está dividido en función de las plantas, así a la altura del número 23 está ubicado un espacio polivalente en el que hay zonas comunes para que los miembros de Cloudworks puedan disfrutar un espacio para eventos, múltiples terrazas con vistas panorámicas al mar y posiciones flexibles para un total de veinticuatro personas, la planta 24 cuenta con un espacio de trabajo para un equipo de hasta sesenta miembros.

Marta Gràcia, CEO de Cloudworks ha asegurado que esta ampliación supone para Cloudworks “la apuesta por una zona de Barcelona que en los últimos años ha estado enfocada al turismo. Creemos que Drassanes – La Rambla puede convertirse en el nuevo hub tecnológico dentro de la ciudad, más allá de 22@ donde también contamos con una nueva ubicación inaugurada el pasado mes de noviembre”.

Desde la empresa de coworking saben que Barcelona está evolucionando muy rápido y que la tecnología es uno de los sectores clave por el impacto que supone. De hecho, el ecosistema tecnológico de la ciudad ha madurado en los últimos años consolidándola en el top 10 de ciudades emprendedoras en Europa, gracias a encuentros como Tech Barcelona, Mobile World Capital, 4YFN o DFactory BCN.

Cloudworks, fundada por Sergi Tarragona y con la dirección de Marta Gràcia cuenta en este momento con una comunidad de más de 1.500 miembros y más de 18.000 m²; y se ha posicionado como uno de los coworkings predilectos por la comunidad internacional. La misión de la compañía radica en brindar espacios de trabajo flexibles, que inspiren a sus miembros y contribuyan así a alcanzar sus propósitos.