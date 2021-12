Actiu lanza Second Act, una línea de accesorios personales que fusiona artesanía y sostenibilidad Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 13:56 h (CET) Esta nueva colección de artículos personales está hecha a partir de tejidos recuperados de su propia producción con el objetivo de darles una segunda vida Second Act es la nueva iniciativa de Actiu que promueve, al mismo tiempo, el principio de economía circular y de la artesanía local, dos aspectos que forman parte del ADN de la compañía desde hace más de cincuenta años.

“Érase (otra vez)” es el lema de esta iniciativa que busca dar una nueva vida, una segunda oportunidad sostenible, a los tejidos sobrantes de todos los procesos de tapizado que desarrolla Actiu en el Parque Tecnológico de Actiu.

Ahora, en colaboración con el equipo creativo de Coba Complements, ese excedente de telas se reutiliza en forma de neceseres, tote bags, fundas de ordenador y mochilas como complementos personales pensados para aportar valor y facilitar la vida y el trabajo diario, desde cualquier lugar. La especialidad de estas artesanas es recuperar tejidos para crear productos únicos de KM 0 que combinan materiales de alta calidad y una labor artesanal, contribuyendo a impulsar la economía local.

“Queremos contribuir a construir una sociedad más coherente a través de segundas oportunidades de materiales que incorporamos en nuestros procesos de una manera responsable y comprometida. Second Act es una pequeña iniciativa que surgió de nuestro propio equipo interno, que la ha ido impulsando hasta convertirla en un precioso proyecto” indica Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.

Se trata de una colección de unidades limitadas, según disponibilidad de tejidos recuperados, que pueden ir variando y alternando colores, pero siempre con el mismo diseño a partir de tejidos de alta calidad.

Una línea de accesorios que ya está disponible en actiu.store y que se suman a la colección de alfombras 100% lana y 100% PET, lanzadas recientemente por la firma.

Sello de identidad

Uno de los pilares fundamentales de la marca se basa en el alto grado sostenibilidad en sus soluciones de equipamiento para espacios de trabajo y hospitality, y que ahora también es el sello de identidad de esta nueva línea de accesorios. Una colección realizada a partir de tejidos recuperados a los que se les da una nueva oportunidad, una segunda vida mediante productos artesanales 100% y de Km 0. Como ejemplo, la producción de 1.000 neceseres suponen 65kg de tela recuperada y ahorran 1,6 tn de CO2.

Una mentalidad que coincide con la cultura de Actiu, que aborda la sostenibilidad desde los materiales, la producción, reciclado e incluso en sus propias instalaciones certificadas con los sellos Leed y Well Platino, que acreditan la sede de la compañía como un espacio saludable y sostenible.

