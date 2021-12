Vilamarxant Emprende se consolida como la plataforma de emprendimiento del Turia Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 13:28 h (CET) La segunda Edición de Vilamarxant Emprende consolida al municipio de Vilarmaxant como el "hub" de innovación y emprendimiento en el Turia. El municipio que apostó, hace dos años, por desarrollar e impulsar un programa de apoyo al emprendimiento, recoge los frutos de este ultimo año con la segunda edición de Vilamarxant Emprende Con más de 10 proyectos incubados, el programa SEP ( Smart Entrepreneur Program ) instalado en el CEI Turia ( Centro de Emprendimiento e Innovación del Turia ) se ha convertido en una excelente plataforma para todos aquellos emprendedores que quieren lanzar sus ideas y proyectos. El programa, que combina formación y mentorías, ayuda a los emprendedores en todas sus fases de desarrollo. Tanto Xavier Jorge, alcalde del municipio, como Víctor Sanchis, responsable del área de desarrollo económico, comercio y empleo, están haciendo un enorme esfuerzo por convertir al municipio de Vilamarxant en un referente en innovación, digitalización y emprendimiento efectivo. "En dos años hemos conseguido tener un porfolio de proyectos totalmente escalables a nivel nacional e internacional", comenta Juan Gorchs, responsable del programa.

El proyecto Vilamarxant Emprende tiene como principal objetivo, ser un alternativa de empleabilidad eficiente y un soporte para diversificar la actividad económica del municipio. "Más que Hierbas, Tin Electronics, My Room Planet, Krea Colección, Trickmoove o Bé de Déu, son algunos de los proyectos incubados que han sido capaces de facturar este año.

Vilamarxant está haciendo muy bien sus deberes, si siguen así, conseguirán tener una incubadora de proyectos que nada tenga que envidiar a la de las grandes ciudades, están consiguiendo que los inversores pongan la mirada en un pueblo de 10.000 habitantes, todo un reto para un municipio tan pequeño. Mientras otros muchos programas de emprendimiento no han funcionado, en Vilamarxant han sabido pulir su método para ser muy prácticos y efectivos, según nos comenta Juan Gorchs, "después de tantos años ayudando a emprender y a lanzar startups, la clave está en motivar y testear el proyecto lo antes posible en el mercado".

El proyecto de Vilamarxant Emprende se engloba en la estrategia diseñada para posicionarse como un municipio innovador, que apuesta por diseñar un futuro sostenible y adaptado a la nueva economía global. Establecido en el CEI Turia (Centro de Emprendimiento e Innovación del Turia ), el programa se complementa con un espacio de co-working y servicios de asesoramiento en materia de subvenciones y tramites legales, donde los emprendedores pueden domiciliar y desarrollar las empresas creadas.

Para este 2022 van a potenciar la implicación de las empresas privadas en el programa, generando sinergias entre emprendedores, proyectos y empresas consolidadas. Además, están preparando un evento con inversores, para poder acompañar a los emprendedores y sus proyectos a fases más maduras y búsqueda de inversión.

Una apuesta que año tras año se consolida. "En dos años más, conseguiremos que el programa sea un ingreso para el municipio, no solo por las inversiones que captaremos, sino por la propia creación de empresas y patrocinios, que harán de este programa un modelo sostenible de plataforma emprendedora", concluye Juan Gorchs.

Si tienes una idea, un proyecto, o estás buscando asesoramiento para cambiar tu futuro laboral emprendiendo, no dudes en ponerte en contacto con el equipo de Vilamarxant Emprende, te ayudarán en todo el proceso.

https://vilamarxantemprende.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vilamarxant Emprende se consolida como la plataforma de emprendimiento del Turia Las ventajas de las terrazas con cortinas de cristal. Multisistemas Jaime, las enumera BIM, la metodología que unifica los flujos de trabajo Mejores formas de posicionar una web según marquetyng.com Aprende a operar con inteligencia en el mercado de las criptomonedas Estrategias para sacar rédito económico del sector