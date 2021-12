Máster online en Alimentación y Dietética, el giro profesional que se necesita Emprendedores de Hoy

El Máster en Alimentación y Dietética de Naxer y la universidad Udima nace por la colaboración de estas entidades, viendo la necesidad de formar en el área de la Nutrición y la Salud a profesionales de diferentes ámbitos con una formación científica, rigurosa y adaptada al mercado actual.

Las ventajas del máster online Lo que diferencia a este máster online es que las personas que acceden a él no tienen por qué contar con una formación previa en este ámbito. De esta forma, este máster está pensado para dar una formación universitaria y online en nutrición para todo tipo de perfiles, incluyendo aquellos que no poseen una experiencia formativa previa en este sector, con la total seguridad de estar recibiendo una formación actualizada, rigurosa y adaptada a un mercado sumamente cambiante.

Son muchos los perfiles que se interesan por esta área, tanto a nivel profesional como en el plano personal.

Los primeros refuerzan su curriculum vitae con un título específico que les permite trabajar en la industria alimentaria, empresas u organismos de alimentación y bebidas, gabinetes de dietética y nutrición, comedores escolares y otro tipo de instituciones. Los segundos obtienen una visión holística de un asunto de vital importancia: la alimentación.

Y es que, hoy en día, existe demasiada información por internet, por lo que es muy complicado discernir la veracidad de las noticias si no se cuenta con una base científica. Así, y gracias a este programa, se adquiere una actitud crítica frente a bulos y falsos mitos.

Sea cual sea el caso, mejorar el estado nutricional favorece la calidad de vida de la sociedad. Por ello, ser educadores y transmisores es una labor de gran ayuda.

Seguimiento y apoyo personalizado Otro de los aspectos mejor valorados de este máster online es su metodología, que se caracteriza, principalmente, por ser sumamente flexible. Y es que está adaptado para que las personas puedan organizar su tiempo y compatibilizarlo con sus compromisos personales y profesionales, pero sin renunciar por ello a un seguimiento y apoyo constante y personalizado, tanto del profesorado, como el tutor, como, por supuesto, del resto del alumnado con el que se tendrá interacción.

Esta formación está guiada por un tutor o tutora que guía a los alumnos para que cumplan los objetivos de aprendizaje. Esto, unido a las actividades prácticas, los espacios de comunicación activa (foros y comunidad) y un proyecto final de máster, hacen que esta enseñanza a distancia sea completa y sobre todo, una experiencia formativa de alta calidad.

El Máster en Alimentación y Dietética de Naxer tiene dos convocatorias anuales, siendo una en abril y otra en noviembre. Y, al inicio de cada una, al abrir matrículas, disponen de ciertas plazas con ayudas al estudio, que, si se cumplen los requisitos, hacen aún más atractivo si cabe el acceso a las mismas.

Quién esté interesado en conocer más, obtener mayor información y saber si están abiertas plazas, matriculación y periodo de becas y ayudas al estudio, pueden acceder a su web y solicitar información.

