¿Qué es una guardería de día para perros?, por PERROBUENO

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 11:09 h (CET)

Los horarios de trabajo y la vuelta a las actividades presenciales llevan a que muchas personas pasen gran parte del día fuera de sus hogares y, por lo tanto, dejen solos a sus perros. Esta no es una opción adecuada para la salud y el bienestar de las mascotas.

Ante esta situación, una solución óptima es recurrir al servicio de la guardería de día para perros que ofrece PERROBUENO. En este lugar, los animales pueden pasar la jornada jugando con otros en un espacio de naturaleza, siempre bajo la supervisión de un grupo de cuidadores.

Peluquería canina, servicios veterinarios y recogida puerta a puerta El servicio de la guardería de día para perros de PERROBUENO comienza en la puerta de la casa donde vive el animal. Hay diferentes tipos de recogida. A primera hora de la mañana, el vehículo de la guardería pasa a recoger al perro en el portal de su casa, con su dueño, con el portero o dejando una llave para entrar en el hogar, lo cual puede ser una opción conveniente para los dueños que trabajan muchas horas.

Una vez en las instalaciones de PERROBUENO el perro puede acceder a servicios de veterinaria, vacunas y todo lo que sea necesario. Se destaca en particular la peluquería de bajo estrés, donde los perros reciben baños que relajantes. La guardería está ubicada en una zona de campo donde no se utilizan jaulas. Los animales se mueven libres y en grupos seleccionados por tamaño, temperamento y edad.

Durante todo momento, al menos un miembro del equipo supervisa los juegos y controla que ningún perro sea excluido del grupo. Además, todos los animales cuentan con sus vacunas al día, para que la experiencia sea sumamente segura. En PERROBUENO, los perros pasan momentos agradables, corren con libertad y gastan las energías que no pueden aprovechar en el centro de Madrid.

Beneficios de la guardería PERROBUENO De esta manera, los perros reducen su estrés y mejoran su capacidad de socialización. El ejercicio los vigoriza, mientras que el contacto con otros pares les da seguridad y reduce la posibilidad de que presenten una conducta agresiva. El servicio de la guardería de día para perros que ofrece PERROBUENO es beneficioso tanto para los animales como para sus dueños, que cuentan con la confianza de saber que sus mascotas están bien atendidas.

Existen otras empresas que encierran a las mascotas en pequeños espacios y jaulas. En cambio, PERROBUENO persigue una ética totalmente distinta, dejando a los perros libres y sueltos, en pequeños grupos. Por todos estos motivos, PERROBUENO resulta una opción óptima y ventajosa para todos los dueños que buscan lo mejor para sus mascotas.

