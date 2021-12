Una gran oportunidad de negocio con Promofibra a raíz de los grandes cambios que experimentan las principales operadoras de telefonía Emprendedores de Hoy

Los franquiciantes en España cuentan ahora con una nueva oportunidad de negocio debido a los grandes cambios que se están gestando en las compañías de telecomunicaciones. Se trata de la comercialización de fibra óptica y la asesoría técnica tanto para personas particulares como para los profesionales y las empresas.

En estos momentos, todos los operadores de telecomunicaciones están sumidos en una dura competencia para captar la mayor cantidad de clientes para sus redes 5G y la fibra óptica. Esto supone una oportunidad para las franquicias de fibra óptica como Promofibra y que surge de la necesidad que tienen compañías como Movistar, Vodafone, Simyo y O2 de aumentar su cota de clientes.

Promofibra invita a desarrollar la vocación comercial con una franquicia propia Promofibra es una franquicia dedicada a la distribución de fibra óptica y móvil y al asesoramiento profesional en materia de telecomunicaciones. Actualmente, la franquicia se esfuerza en conseguir franquiciados para telefonía que quieran aprovechar el nuevo impulso que están teniendo las telecomunicaciones. A raíz de ese crecimiento, las grandes compañías están motivando con incentivos interesantes a los franquiciados para que consigan captar nuevos clientes.

El papel de estos franquiciados es promover el crecimiento de las redes de fibra para incrementar la cobertura de telefonía y datos por parte de las operadoras. El modelo de negocio que propone Promofibra es que estos puntos de venta franquiciados no sean tiendas pasivas, sino que su modus operandi se base en salir a la búsqueda de los clientes y no esperar que estos toquen a sus puertas.

Beneficios que están ofreciendo a los nuevos franquiciantes La competencia entre las compañías de telecomunicaciones ha incrementado de forma muy considerable a lo largo de los últimos años ante la llegada de la era digital. Sin embargo, la vinculación directa de Promofibra con grandes compañías como Vodafone, O2, Movistar, Lowi y Simyo le permite ofrecer a los franquiciados un negocio totalmente rentable y duradero en el tiempo. Además, para incrementar de forma efectiva la cartera de clientes y los beneficios iniciales, Promofibra brinda a las franquicias constantes promociones para sus usuarios finales. De este modo, puede garantizar una rápida e importante tasa de retorno del capital invertido.

El objetivo de Promofibra es poder dotar de un negocio seguro, rentable y establecido a cualquier emprendedor decidido a sacar adelante su propia tienda. Por este motivo, el interesado solo debe contar con un local, ya que esta empresa se encarga de dotar al franquiciado de un catálogo permanente de stock, promociones y publicidad para diferenciarse de otras tiendas de fibra óptica para telefonía e internet. De esta forma, se podrá emprender de manera segura en un mercado cada vez más competitivo.

