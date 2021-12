¿Dónde comprar lotería Navidad online?, por La Lotera Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 10:28 h (CET)

Convertido en una tradición por a la popularidad con la que siempre ha contado y que se jugará el próximo 22 de diciembre, la Lotería de Navidad, también como Sorteo Extraordinario de Navidad, se constituye como uno de los sorteos más relevantes y esperados de todo el año por parte de los españoles.

Este sorteo genera tanta expectativa que ya hay números que se han agotado. Este 2021, uno de los más demandados ha sido el 19921, fecha en la que comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja. Por eso, los jugadores deben ingeniárselas para reservar sus combinaciones de suerte. Una de las mejores opciones es comprar la lotería de Navidad online.

Comprar la lotería de Navidad online con La Lotera La Lotera es la aplicación diseñada para jugar a las Loterías y las Apuestas del Estado en toda España, incluso fuera del territorio nacional. Se trata de una de las plataformas más seguras del mercado para comprar la lotería de Navidad online. Solo basta con descargar la aplicación, disponible para el sistema operativo Android o iOS, y jugar de forma muy sencilla.

La Lotera permite también jugar a la lotería desde su página web. El equipo que maneja esta aplicación asegura que la plataforma es totalmente segura. Está configurada con un software que adquiere los boletos como un punto de venta oficial asociado a Loterías y Apuestas del Estado.

Además de la comodidad, utilizar esta aplicación no le genera al apostador ningún gasto extra por concepto de comisión. Los boletos le costarán exactamente lo mismo que si los comprara en un punto de venta físico. La interfaz del sitio webpermite a los jugadores escanear el boleto y verificar si ha resultado o no premiado.

Se pueden abonar o reservar los décimos de Navidad Debido a la expectativa que genera la Lotería de Navidad y que algunos números han comenzado a agotarse, lo mejor es adelantarse y reservar. Para ello, se puede aprovechar una de las ventajas de comprar y apostar online, reservando los números preferidos con antelación.

Una vez que se adquiere el décimo de la lotería de Navidad, La Lotera ofrece la opción de envío a la dirección que solicite y que le llegará en un plazo de entre 24 a 48 horas. La aplicación envía por correo electrónico la validación del boleto que se ha adquirido.

Cuando el boleto resulta ganador, el apostador ya no tendrá que trasladarse con su décimo hasta alguna sede de Loterías y Apuestas del Estado. La Lotera se encarga de reclamar el premio y consignarlo en la cuenta bancaria indicada por el jugador. Jugar a través de esta plataforma es una alternativa cómoda y segura para comprar la Lotería de Navidad online.

