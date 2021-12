La cirugía robótica como alternativa para el tratamiento del cáncer de próstata, por Uroinfo Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 10:10 h (CET)

El cáncer de próstata, el cáncer de testículo y los problemas relacionados con la salud mental y el suicidio se constituyen como las responsables de miles de muertes cada año. Hoy en día, los hombres se ven afectados especialmente por estas 3 patologías. En ese sentido, Movember es un movimiento iniciado con el propósito de crear consciencia respecto a la salud masculina.

El cáncer de próstata es el segundo cáncer con un índice de mortalidad más elevado en los varones. No obstante, el acompañamiento correcto de esta condición y la cirugía robótica pueden concluir en un desenlace positivo.

La detección del cáncer de próstata El cáncer de próstata es un tumor maligno que proviene de la glándula prostática y que afecta al interior de esta. Este tipo de cáncer suele relacionarse con una sintomatología que puede resultar vergonzosa para su portador. Por este motivo, muchas veces no el médico desconoce esta condición del paciente, cosa que le hace empeorar. En otras ocasiones, no se presentan signos de la enfermedad, por ende, es necesaria una revisión regular con el urólogo.

Entre los síntomas más frecuentes, se encuentran la micción, la necesidad de hacer fuerza para poder orinar, sangre en la orina y en el líquido seminal, disfunción eréctil, dolor al orinar y malestar al estar sentado. Los urólogos, como los expertos del centro alicantino Uroinfo, son los encargados de detectar esta afección mediante el examen de tacto rectal, la prueba del antígeno prostático de próstata o una biopsia especializada.

La cirugía robótica, una gran opción para combatir el cáncer de próstata La cirugía robótica es un procedimiento muy avanzado que se caracteriza por ser muy poco invasivo. A través de este, los médicos ejecutan incisiones mínimas en vez de una incisión abierta, para una correcta extracción de la próstata cancerosa. Se realiza mediante una técnica de visualización 3D de alta definición,en compañía de una muñeca robótica que logra hacer movimientos más precisos y flexibles que los de una extremidad humana.

Las ventajas son una menor pérdida de sangre, cicatrices pequeñas y discretas, proceso de recuperación más corto y retorno más rápido a la continencia urinaria y función eréctil. La prevención es la mejor opción para evitar la aparición del cáncer de próstata, por eso, Uroinfo recomienda realizarse revisiones médicas frecuentes con el urólogo, para aprender a conocer los síntomas del cuerpo e identificar cuando algo está fallando.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.