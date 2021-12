Larrosa Music cerrará el año con beneficios tras adquirir varios catálogos y apoyar a proyectos emergentes Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 09:48 h (CET) En su segundo año de operaciones, la compañía de música y finanzas contribuye a distribuir más de 3.5 millones de euros en anticipos y ventas de catálogos musicales, consiguiendo adquisiciones propias, inversiones en proyectos emergentes de la industria y el desarrollo de modelos innovadores que van más allá de los NFTs Sus actividades iniciaron en medio de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, ofreciendo planes de financiación y ayudas para la industria musical. A partir de ahí, comenzaron a establecer alianzas con compañías clave dentro de lo que ellos llaman “la nueva industria de la música” (slogan que la compañía comenzó a utilizar) para el desarrollo de modelos que van desde la consultoría hasta la financiación a través de regalías. Compañías como Unison, -con quienes gestionan los derechos de los catálogos adquiridos- Diskover -con quienes distribuyen los artistas de su sello “Rose Records”- o SongVest, son las que apoyan el modelo de negocio de Larrosa, a través del desarrollo de proyectos y acciones en común.

Según prevé su fundador y CEO, Cristian Larrosa, la compañía cerrará el año ingresando alrededor de un cuarto de millón de euros. Si bien no considera esta cifra algo para destacar, sí lo considera positivo por lo particular de la época en lo que esto sucede: “Tenemos un equipo que se topó de repente con un modelo de negocio en desarrollo, en medio de una pandemia mundial, con muchos procesos por definir y varias unidades de negocio que todavía deben madurar. Pero fuimos consistentes en nuestra visión y así hemos ido avanzando”.

Las previsiones son optimistas para el próximo año, ya que la compañía se encuentra en pleno crecimiento. Con un 2021 en donde realizan varias operaciones de compra de catálogos, entre ellas la adquisición de parte del trabajo musical del afamado compositor cubano Miguel Matamoros -incluyendo su éxito "Lágrimas Negras"-. En cuanto a la parte más innovadora, la compañía prepara el lanzamiento de “SongShares”, el primer marketplace regulado para la venta fraccionada de regalías musicales, entre las que se encuentran obras de reconocidos artistas, entre ellos Beyonce. Y para mantenerse a la vanguardia, seguirán apostando por las tecnologías más disruptivas, como ya lo hicieron con el álbum “Terra” de Daniel Minimalia en formato NFT, siendo el primer ganador de un Latin Grammy en ofrecer su disco con tokens de música y arte digital.

Además, apuestan por desarrollar el talento más emergente de la mano Basik Music,a partir de la sociedad con la mítica franquicia de conciertos emergentes de Madrid “Basik Sessions”. Por último, seguirán apoyando el talento desde su división discográfica Rose Records, con la que ya cuentan con un roster de artistas galardonados en premios como los Hollywood Music in Media Awards o los Latin Grammy.

Según Cristian para el 2022 trabajarán aún más en profundidad con modelos innovadores dentro de la industria de la música: “No hay duda que los NFTs influirán en la industria, pero hay que ver mucho más allá con las posibilidades que nos da la misma tecnología blockchain. Estamos empezando el desarrollo de un proyecto que se centrará en optimizar el rendimiento económico de todo el ecosistema musical, para que se comience a adoptar esta tecnología en beneficio de la industria en general y no en la de unos pocos".

