La ansiedad en adolescentes, por psicólogo Madrid Instituto Psicológico Cláritas

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La adolescencia es una etapa compleja de la vida y se considera un período de transición entre la niñez y la adultez, en el cual las personas experimentan muchos cambios, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico.

Es una fase crucial, en la que los padres pueden detectar cualquier cambio inusual o conducta diferente en sus hijos.

Últimamente, se ha observado con preocupación un aumento en los índices de ansiedad en adolescentes, lo cual debe tratarse de forma oportuna. Una alternativa es acudir al Instituto Psicológico Cláritas, donde se puede encontrar a un psicólogo en Madrid, especializado en las situaciones propias de la adolescencia.

La ansiedad, un problema cada día más común entre los adolescentes Según el último estudio de Unicef, realizado en 2019, España resultó el país europeo con mayor cantidad de adolescentes que presentan problemas de salud mental. En este informe, la ansiedad y la depresión se posicionaron como las enfermedades más comunes entre los adolescentes europeos, presentándose casos en un 55% de la población entre 10 a 19 años.

En otro estudio, realizado tras la pandemia del COVID-19, se explica que uno de los factores que influye en el aumento de la ansiedad está relacionado con las expectativas frustradas. La pandemia pudo haber aumentado el aislamiento, la ansiedad y el estrés en los adolescentes, poniendo en riesgo su salud mental.

En la adolescencia, los padres deben prestar especial atención a conductas inusuales recurrentes y acompañar en cualquier proceso de transición o cambio. Si se notan señales de ansiedad en los hijos adolescentes, lo ideal es recurrir a expertos, como los del Instituto Psicológico Cláritas.

¿Cuáles son los motivos que causan mayor ansiedad en los adolescentes? Uno de los motivos que puede asociarse a altos niveles de ansiedad en los adolescentes es el uso constante de redes sociales. La digitalización ha hecho que las personas pasen la mayor parte de su día conectadas en este tipo de redes y en páginas web. Este también es el caso de los adolescentes, quienes hacen uso constante de móviles, ordenadores o tabletas, donde tienen acceso a Facebook, Instagram, etc. Esto hace que, frecuentemente, estén comparando su vida con la de otras personas, en su mayoría famosos.

Otra causa puede ser la presencia de expectativas muy altas y una mayor presión por alcanzar el éxito. Este factor aumenta cada día más, influenciado también por lo que puede observarse en internet.

También están los casos de adolescentes que sienten temor por sucesos acaecidos a nivel mundial, como atentados en escuelas, tiroteos en lugares públicos, ataques terroristas…

La ansiedad y sus síntomas no deben pasarse por alto. El Instituto Psicológico Cláritas cuenta con psicólogos especialistas para tratar la ansiedad, la cual debe detectarse a tiempo para trabajarla y evitar que se convierta en una enfermedad mental que pueda desencadenar situaciones peligrosas en los adolescentes.

