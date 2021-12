La Bomba de Navidad: La megacesta más grande de Europa vende sus últimos boletos Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 05:00 h (CET) Sus premios están escogidos por sus seguidores para "resistir" los tiempos que se viven. Luz y otros gastos del hogar pagados durante un año, cesta de la compra durante 1 año, parte de la hipoteca o el alquiler, un sueldo extra durante un año, gasolina durante un año, tecnología y todo esto y mucho más sin renunciar a coches, motos y vacaciones pagadas durante dos años. Los ganadores del sorteo coincidirán con los tres primeros números premiados del sorteo del 22 de diciembre La Navidad de los “reencuentros” no sólo será con familiares y amigos, también lo será con la tradición y los sueños. Pocas cosas son más tradicionales en Navidad que los sorteos y rifas y La Bomba de Navidad es una de las más esperadas desde hace ya 9 ediciones. La Navidad empieza para muchos el día 22, el día del sorteo.

Se trata de la MAGECESTA/CAMIÓN DE REGALOS más grande de Europa que lleva casi una década viajando por diferentes puntos de España con su camión “acristalado” para poder ver todos los regalos en su interior. Este año ha llevado la ilusión de la Navidad a diferentes lugares como Navarra, Guadalajara, Albacete, Burgos, La Rioja o Murcia.

Sus premios están pensados y escogidos por sus seguidores para “resistir” los tiempos que se viven y las interminables subidas de precios: luz y otros gastos del hogar pagados durante un año, cesta de la compra durante un año, parte de la hipoteca o el alquiler, un sueldo extra durante un año, gasolina durante un año, tecnología y todo esto y mucho más sin renunciar a coches, motos y vacaciones pagadas durante dos años. Los ganadores del popular sorteo coincidirán con los tres primeros números premiados del sorteo del 22 de diciembre.

Esta Navidad probablemente será una de las más especiales que se hayan vivido nunca. Significará el reencuentro de familiares y amigos que lamentablemente no pudieron hacerlo las navidades pasadas.

Hay pocas cosas más tradicionales que los sorteos navideños, de hecho, hay pocos indicadores más efectivos de que la Navidad está cerca, que tener un boleto o décimo en la mano y, para la mayoría de gente, la Navidad empieza el día 22 de diciembre: la fecha de los sorteos por excelencia.

Lotería de Navidad, participaciones, pequeñas cestas de Navidad en bares y, claro está, LA BOMBA DE NAVIDAD.

Desde la organización declaran que esta edición es muy especial para ellos por lo que significa, el reencuentro con la Navidad añorada, con la esencia, etc. Su ruta con el camión transparente repleto de regalos se inició en Navarra pero han podido llevar ilusión y alegría a diferentes lugares de toda España.

Los premios están pensados y escogidos por los propios seguidores y usuarios del sorteo por eso este año se enfocan más que nunca en las necesidades actuales tras la pandemia, por ejemplo el pago de la luz y otros gastos del hogar durante un año (ahora mismo de lo más votado) un sueldo anual, el combustible de un año entero, parte de la hipoteca o alquilar del ganador, la cesta de la compra durante un año, 12 horas de compras seguidas en un centro comercial (el día más loco de cualquier consumidor) y todo esto y más sin olvidar los ansiados coches, motos o la tranquilidad de dos años de vacaciones pagadas entre otros.

La venta online está abierta hasta el día 21 de diciembre a las 22:00h y se puede comprar a través del siguiente enlace: https://bit.ly/33gEH7B

