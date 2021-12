Sofocos, irratibilidad y otros síntomas de la premenopausia ahora tienen una solución natural Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 03:00 h (CET) Laboratorios Niam desarrolla capsulas naturales que ya están ayudando a miles de mujeres con los síntomas de la menopausia y premenopausia Los primeros síntomas de la menopausia y premenopausia avisan de que empieza una etapa que todas las mujeres atraviesan antes o después. Sin embargo, es un tema poco conocido que hasta hace poco se consideraba tabú. Por ello no se había investigado demasiado sobre cómo resolver el problema de los sofocos de manera natural.

Con el objetivo de mejorar la vida de las mujeres en la menopausia, desde Laboratorios Niam decidieron diseñar un producto que sustituye a las conocidas isoflavonas de soja por un extracto más potente y apto para todas las mujeres: el lúpulo.

Lo encapsularon junto con otros nutrientes muy necesarios en la menopausia y lanzaron ClimaFort®. La fórmula era impecable y ayudaba a mejorar los síntomas de la premenopausia más frecuentes como sofocos, irritabilidad o insomnio de manera natural y sin hormonas.

La idea era buena, la fórmula magnífica, pero había un problema: no podían competir con los laboratorios grandes que tenían un ejército de comerciales hablando cada día con las farmacias y los médicos, ¿Cómo dar a conocer ClimaFort®?

Tras estudiar todas las opciones, desde Laboratorios Niam decidieron hacer una fuerte apuesta por las redes sociales, llegando directamente a las mujeres en la menopausia y para que fuesen ellas quienes decidieran qué debían tomar en esta compleja etapa.

Y junto con la idea, surgieron las dudas, ¿Las mujeres de más de 45 querrán hablar abiertamente sobre su menopausia? ¿Existirán barreras relacionadas con el tabú de “hacerse mayor”? Y la sorpresa fue mayúscula.

Comenzaron en Facebook y después probaron con Instagram. en la primera tienen a día de hoy una comunidad muy activa de casi 50.000 mujeres que hablan abiertamente y sin tabúes sobre sofocos, sequedad vaginal o sexo. En Instagram ya han alcanzado casi 14.000 seguidoras reales haciendo de la menopausia un tema cotidiano, tratado con respeto, rigor y también humor.

Los consejos, el intercambio de información valiosa y los testimonios reales son algunos de los temas que conforman los contenidos de estas redes sociales y un blog especializado sobre la menopausia, desterrando la idea de que Instagram es para veinteañeros o de que Facebook sólo vale para conectar con antiguos compañeros de colegio.

A día de hoy Laboratorios Niam ha conseguido dar a conocer ClimaFort® gracias a un trabajo constante en las redes sociales. Con ello han proporcionado a las mujeres una herramienta eficaz para atravesar la etapa de la menopausia con menos sofocos, con un estado de ánimo más relajado y descansando mejor por las noches.

Y no ha sido sólo el extracto de lúpulo: los consejos proporcionados tanto en Facebook como en Instagram han ayudado a miles de mujeres en la menopausia a sentirse poderosas, relajadas y dueñas de su propio bienestar.

