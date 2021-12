¿Eczema atópico o eczema de contacto?, por Laboratorio Géomer Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 17:29 h (CET)

El eczema es una condición común en la piel, que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Usualmente, causa inflamación, picazón y enrojecimiento en la piel. Esta patología no es contagiosa, por lo cual no es posible transmitirlo ni contraerlo por el contacto con otros individuos.

Existen varios tipos de eczema, los más comunes son el atópico y el de contacto. Es importante diferenciarlos para poder tratarlos de forma adecuada. Pero, ¿cómo se puede determinar si es un eczema atópico o eczema de contacto?. Lo importante es conocer el origen o las causas del mismo. Para tratar los eczemas existe una alternativa natural que ofrece el Laboratorio Géomer.

El eczema es una afección que genera que la piel se inflame, se ponga roja, se formen ampollas y se torne gruesa y con escamas. Produce un ardor y picazón muy incómodos que se conoce comúnmente con el nombre de dermatitis.

El eczema atópico es la forma más común y los síntomas normalmente aparecen en la infancia y pueden ser leves o severos. Se dice que esta afección puede tener un componente hereditario, pues los niños cuyos padres padecen esta patología, tienen una mayor probabilidad de tenerla. Sin embargo, en realidad aún se desconoce cuál es el verdadero origen del eczema atópico.

Por su parte, el eczema de contacto es producido por un agente externo, es decir, cuando la piel entra en contacto con este elemento. Generalmente, este aparece en las zonas que se han expuesto a ese agente o alérgeno. Por lo tanto, se puede prevenir o mejorar al evitar la exposición a dicha sustancia.

Ambos tipos de eczema producen síntomas similares, la diferencia radica en el origen de los mismos.

Tratamiento natural de Laboratorio Géomer para tratar las pieles con eczema de contacto o eczema atópico Normalmente, la medicina tradicional recomienda el uso de productos con cortisona para tratar las pieles con eczema. No obstante, el uso de estos productos debe llevarse a cabo con precaución y evitar el uso prolongado, pues la cortisona puede generar algunos efectos secundarios.

En ese sentido, para evitar los mismos, se puede acudir a alternativas naturales que también prometen excelentes resultados. Tal es el caso de los productos que ofrece Laboratorio Géomer para tratar el eczema atópico o eczema de contacto. Se trata de productos basados en las enseñanzas de la Medicina Tradicional China, los cuales han sido probados en centros especializados, demostrando su eficacia.

El tratamiento consiste, en primer lugar, en la aplicación del Gel Peeling Dermo Purificante, con el cual la piel comenzará a aliviarse y sanar. Después, se debe aplicar otro producto llamado Oligo F4, que ayuda a estabilizar y regenerar la piel. Para reforzar la acción de estos productos, se recomienda usar durante un mes Silicio Orgánico, que es un complemento alimenticio muy eficaz para limpiar la piel.

La piel es lo primero que se observa en una persona y refleja la situación interna del organismo. Generalmente, las manifestaciones en la piel tienen una causa interna. La piel protege al organismo de agentes externos y, por eso, hay que cuidarla.

En Laboratorio Géomer ofrecen una amplia gama de productos que permiten que la piel se mantenga limpia y sana en cualquier época del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.