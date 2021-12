Los 4 temas que generarán tensión en las sobremesas de celebración navideñas, según Co&Co Training Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 16:20 h (CET) El COVID, la política, el trabajo y el deporte, fuente de discusiones y de tensión en las cenas con compañeros y familiares estos días Por fin parece que, después de un año sin celebraciones navideñas tanto a nivel familiar como laboral, vuelve el espíritu de celebración y los amigos, compañeros de trabajo y familiares volverán a juntarse en los próximos días.

Lo que a priori parece ser una estupenda noticia, puede convertirse en un momento de tensión que parecía olvidado tras unas navidades de 2020 paralizadas por la COVID-19.

Marisol Nieto, especialista en tratamiento del estrés y Co-Directora en Co&Co Training, ha elaborado una lista con los cuatro temas de conversación que más discusiones generan entre los amigos, familiares y compañeros de trabajo con la consiguiente tensión y estrés que producen.

Y es que al menos un 60% de los españoles reconoce haber vivido algún episodio como estos en los ‘debates’ acalorados que se producen en la sobremesa de los hogares y restaurantes durante estas fechas.

El primero de los temas controvertidos que a buen seguro generará polémica es el de la COVID. La vacunación, las medidas de prevención y las soluciones que cada uno considera las más adecuadas para esta pandemia será el tema que muchos utilizarán para expresar sus opiniones en un debate que, a buen seguro, servirá para que la tensión haga acto de presencia por las posturas tan dispares que genera en diversas aristas relacionadas con todo lo que se está viviendo.

La política es un tema tradicionalmente conflictivo en todas estas reuniones. Aunque sea entre amigos, compañeros de trabajo y familiares, hay muchos puntos de vista y corrientes que cada uno defiende con cierta vehemencia. Genera mucha pasión y tensión, a la vez que estrés, cuando se defienden los ideales de cada uno.

Marisol Nieto también apunta al trabajo como un foco de discusiones, especialmente en las cenas de empresa. Es cierto que normalmente en las cenas de trabajo casi siempre se acaba hablando de la empresa, de los compañeros y de la metodología de trabajo. Y no es menos cierto que algunas rencillas salen a relucir en este tipo de eventos, creando un clima de tensión y estrés en múltiples celebraciones.

Finalmente temas relacionados con el deporte como el fútbol son siempre generadores de opinión y polémica. No sería la primera vez que, lejos de las celebraciones de Navidad, se acaba discutiendo una decisión arbitral y comparando los errores entre distintos equipos. Pero, también, el forofismo acentúa estas conversaciones y acaba generando situaciones de verdadero estrés.

