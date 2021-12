SOIFIT recomienda no acostumbrarse al dolor que causa una lesión cervical o lumbar Emprendedores de Hoy

martes, 14 de diciembre de 2021, 17:11 h (CET)

La columna vertebral sostiene todo el cuerpo y soporta su peso. El daño en esta estructura supone una molestia crónica que hay que atender lo más pronto posible para impedir futuras complicaciones.

SOIFIT ofrece un servicio profesional para tratamiento y rehabilitación. Este se enfoca en personas que tienen o han padecido algún problema en esta área del cuerpo, tal es el caso de una lesión cervical o lesión lumbar.

SOIFIT es un centro de salud integral ubicado en la ciudad de Valencia que reúne 3 pilares: fisioterapia, nutrición y entrenamiento físico personal, para proveer de un servicio personalizado a cada cliente.

¿Cómo actuar ante el dolor lumbar o cervical y cómo prevenirlo? El dolor cervical y lumbar son 2 de las razones más frecuentes por las que muchos pacientes van a la consulta. Este tipo de molestias se presentan, sobre todo, en personas mayores de 40 años. Debido al paso del tiempo, los movimientos bruscos y la mala posición corporal, la columna se ve afectada en ciertas zonas como las vértebras, los discos, los músculos y los ligamentos.

Actualmente, la sobrecarga de la musculatura cervical es tan frecuente que las personas deciden vivir con el dolor. No obstante, para reducir los riesgos es importante no acostumbrarse a la contractura. Resulta indispensable mejorar la postura del cuerpo de forma erguida, para evitar mayores daños. En caso de sentir algún tipo de dolor relacionado con la columna, se recomienda ponerse en contacto con un fisioterapeuta.

Centros integrales de salud como SOIFIT ofrecen un servicio completo de fisioterapia, con ayuda de tecnología y conocimiento actualizado para tratar al paciente en dolores de espalda, incluyendo lesiones cervicales y lumbares. El personal sanitario posee conocimientos teórico-prácticos sustentados para prestar el tratamiento.

Servicio de fisioterapia para dolores cervicales y lumbares en SOIFIT El centro médico tiene todo lo que el paciente necesita cuando se trata de lesiones en la zona de la espalda. De acuerdo a los síntomas, los tratamientos pueden ser pasivos, donde se usan agentes físicos como la terapia manual, la punción seca, la electroterapia, la termoterapia, etc. También están los tratamientos activos, en los cuales el paciente participará haciendo una serie de movimientos y ejercicios terapéuticos que serán comandados por el especialista.

El tratamiento correcto para solucionar el dolor o la lesión será elegido por el fisioterapeuta, tomando en cuenta el caso particular del paciente. SOIFIT se encarga de todo el proceso: desde la valorización, los exámenes pertinentes para localizar la fuente del dolor, personalización del tratamiento y la readaptación del cuerpo a la normalidad. La empresa realiza acompañamiento del paciente hasta el momento de su rehabilitación, proponiendo un servicio eficaz, con la ayuda de un equipo certificado y capacitado de fisioterapeutas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.