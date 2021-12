Fundación United Way España e Impact Hub Madrid impulsan "La Otra Lotería", una iniciativa solidaria para paliar la crisis energética de la Cañada Real Comunicae

martes, 14 de diciembre de 2021, 15:52 h (CET) United Way España e Impact Hub Madrid han puesto en marcha "La Otra Lotería" (www.unitedway.org.es/la-otra-loteria/) , una iniciativa solidaria que pretende recaudar fondos para acabar con la crisis energética que viven cientos de familias en La Cañada Real El dinero recaudado se destinará a apoyar el proyecto “Cañada Solar”, de la Asociación Light for Humanity, que provee de instalaciones solares a las familias para que puedan tener acceso a electricidad independiente de la red, de manera limpia y asequible.

En la Cañada Real hay un problema alarmante de pobreza energética, no solo por la falta de recursos de las familias que viven allí, sino porque se encuentran en una situación administrativa que les impide normalizar sus condiciones de vida; al ser un asentamiento ilegal no hay calles reconocidas y, por tanto, no es posible dar una dirección para optar a un contador y suministro de luz. Esto significa que cientos de familias con menores de edad y personas enfermas pasarán un invierno más sin luz y sin calefacción.

Desde que, en diciembre de 2020, se retiró el suministro eléctrico a la Cañada Real, Light For Humanity trabaja en la zona y, tras un análisis exhaustivo en el terreno, pusieron en marcha el proyecto “Cañada Solar”, que pretende proporcionar kits de energía solar para que las familias puedan generar electricidad de manera autosuficiente y sostenible.

Estos kits solares tienen un coste inicial de unos 300 euros y el resto de la inversión se les aplaza en cuotas mensuales adaptadas a la economía de cada casa (durante unos dos años de media). Pero hay muchas familias que, aun pudiendo pagar las cuotas mensuales, no pueden hacer frente al desembolso inicial.

United Way, con “La Otra Lotería”, pretende recaudar 50.000 euros para cubrir esa entrada inicial de 140 familias, las más vulnerables, que no pueden hacer frente a ese primer pago que les permitiría tener independencia energética. Ya se han unido a la campaña 71 personas y la empresa Enertis Applus+ desde su lanzamiento. La UNEF (Unión Española Fotovoltaica) lo ha publicado en su nota semanal a las empresas asociadas.

La Fundación United Way hace un llamamiento a todas las personas y empresas que quieran colaborar donando dinero para financiar la iniciativa o material solar que permita reducir sus costes. Para participar se puede ir a www.unitedway.org.es/la-otra-loteria/

El sorteo tendrá lugar el 22 de diciembre de 2021 a las 11:00 am en el espacio Piamonte de Impact Hub Madrid (C/ Piamonte, 23).

