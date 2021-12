¿Por qué es importante cumplir con la normativa de Protección de Datos? Emprendedores de Hoy

Todas las empresas, sociedades, autónomos, comunidades, fundaciones, asociaciones, administraciones públicas, entre otros, deben cumplir con la Normativa de Protección de Datos. La normativa del Derecho a la Protección de Datos se aplica al tratamiento de datos de carácter personal de clientes, empleados, proveedores, etc., independientemente del soporte donde estos estén registrados, automatizados o no automatizados.

Si se incumple con la normativa y se comete una infracción, se pueden enfrentar a sanciones multas que van hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual, dependiendo de que la infracción sea leve, grave o muy grave, que varían según los derechos personales afectados, beneficios obtenidos, reincidencia o perjuicio ocasionado.

El Despacho Gómez González Abogados (DABOGADOS), en Madrid, resalta la importancia de cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y La Ley Orgánica de Protección de Datos por parte de las empresas, pymes, además de los autónomos, para evitar el desprestigio y deterioro de la imagen profesional, así como evitar las sanciones que la Agencia Española de Protección de Datos pueda aplicar cuando se comete una infracción.

Beneficios y objetivo de la Normativa de Protección de Datos La importancia de cumplir con el Derecho a la Protección de Datos la Ley de Protección de Datos radica en garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidas personal y familiar.

Cumpliendo con la Protección de Datos, además de evitar la aplicación de sanciones por infracciones, mejora la reputación corporativa, empresarial y profesional ante los clientes y potenciales clientes. Los usuarios y consumidores valoran de forma muy positiva que los empresarios respetan su privacidad e intimidad.

Cuando se comete una infracción del RGPD y la LOPDGDD, aplican sanciones por infracciones leves de hasta 40.000 €, en sanciones graves entre 40.001 € a 300.000 €, y las sanciones muy graves entre 300.001 € a 20.000.000 €.

Por ejemplo, evitar adoptar medidas de seguridad apropiadas o nombrar un delegado de protección de datos, en el RGPD se contemplan sanciones de hasta 10 millones de euros o el 2% del ingreso financiero del año anterior de la empresa. Si la falta es por vulnerar los derechos de los afectados o incumplimiento de principios básicos de tratamiento, la multa es de hasta 20 millones de euros.

El cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos Para evitar cometer infracciones y ser sancionado, toda actividad comercial o publicitaria que trate datos de carácter personal debe cumplir, según la normativa, recabando el consentimiento expreso de los interesados mediante la manifestación de voluntad libre, especifica, informada e inequívoca. Estos datos de las personas deben ser obtenidos de manera lícita y tratados de forma leal y transparente.

Los empresarios deben proteger la información personal de sus clientes o potenciales clientes, garantizando la seguridad de la información y privacidad. Dicha información no puede ser revelada a terceros sin autorización del titular, es decir, sin una base de legitimación que lo ampare. A la vez, estos últimos deben ser notificados sobre qué datos han sido recogidos, el responsable, la finalidad, legitimación cesiones y el ejercicio de derechos.

De acuerdo con los derechos que confiere la normativa, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. Así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos.

Si existe una cesión de datos de carácter personal a un tercero, la empresa debe asegurarse que cumple con la normativa de protección de datos, velando por la seguridad de la información de los interesados en todo momento. Si existe cualquier duda al respecto, siempre se puede consultar al Despacho Gómez González Abogados.

